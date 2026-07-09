Finančná správa pred vrcholom letnej sezóny upozorňuje dovolenkárov na prísne pravidlá pri návrate z krajín mimo Európskej únie. Ak si z populárnych destinácií ako Turecko či Egypt prinášate suveníry, alkohol alebo tabak, musíte si dať pozor na presne stanovené limity. V opačnom prípade vám hrozí doplácanie cla, daní, alebo dokonca zhabanie tovaru a pokuta.
Mnohí cestujúci si z dovoleniek prinášajú spomienkové predmety či lokálne produkty. Pri návrate z krajín mimo Európskej únie (EÚ), napríklad z Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby, sa však na tovar v osobnej batožine vzťahujú osobitné pravidlá. Finančná správa SR so sídlom v Bratislave pripomína, že bez cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane je možné doviezť len veci určené na osobnú spotrebu cestujúceho, jeho domácnosti alebo ako dar.
Hodnotové limity podľa spôsobu dopravy
Základným kritériom pre oslobodenie od poplatkov je celková hodnota dovážaného tovaru a spôsob, akým sa cestujúci vracia na Slovensko. Tovar nesmie svojím množstvom alebo povahou vzbudzovať podozrenie, že je dovážaný na obchodné účely.
|Spôsob dopravy / cestujúci
|Hodnota tovaru bez cla, DPH a prípadnej spotrebnej dane
|Letecká doprava / od 15 rokov
|do 430 eur
|Iná ako letecká doprava (auto, autobus, vlak, loď) / od 15 rokov
|do 300 eur
|Bez ohľadu na spôsob dopravy / mladší ako 15 rokov
|do 150 eur
Alkohol a tabak: Limity sa nesčítavajú
Osobitné množstevné limity sa vzťahujú pri dovoze špecifických komodít, najmä na tabakové výrobky a alkoholické nápoje. Nejde pritom o možnosť priniesť všetky uvedené množstvá naraz. Cestujúci si môže priniesť len jednu z uvedených možností alebo ich primeranú kombináciu tak, aby neprekročil celkové povolené množstvo. Oslobodenie sa vôbec nevzťahuje na osoby mladšie ako 17 rokov.
Limity prísne platia aj pre moderné alternatívy, ako sú bezdymové tabakové výrobky a výrobky súvisiace s tabakovými výrobkami (napríklad nikotínové vrecúška alebo náplne do elektronických cigariet).
|Druh tovaru
|Letecká doprava
|Iná ako letecká doprava
|Tabakové výrobky (jedna z možností alebo ich primeraná kombinácia):
|Cigarety
|200 kusov
|40 kusov
|alebo cigarky
|100 kusov
|20 kusov
|alebo cigary
|50 kusov
|10 kusov
|alebo tabak na fajčenie
|250 gramov
|50 gramov
|Samostatný limit:
|Bezdymové tabakové výrobky a súvisiace výrobky
|10 spotrebiteľských balení
|2 spotrebiteľské balenia
|Alkoholické nápoje (jedna z možností alebo ich primeraná kombinácia):
|Alkohol nad 22 % objemu
|1 liter
|1 liter
|alebo alkohol do 22 % objemu
|2 litre
|2 litre
|Samostatne možno doviezť:
|Tiché víno
|4 litre
|4 litre
|Pivo
|16 litrov
|16 litrov
Parfumy, káva a hrozba sankcií
Výrobky ako parfumy a toaletné vody je možné dovážať bez osobitného množstevného obmedzenia, ich hodnota sa však započítava do celkového hodnotového limitu (430 eur pri leteckej doprave, 300 eur pri inej). Pre vybrané tovary platia aj ďalšie množstevné obmedzenia na jednu osobu bez ohľadu na spôsob dopravy:
- pri káve je to najviac 500 gramov (alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie),
- pri čaji je limit 100 gramov (alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie).
„Ak si cestujúci nie sú istí, či tovar v batožine spĺňa podmienky na dovoz bez zaplatenia cla, DPH alebo prípadnej spotrebnej dane, mali by ho pri príchode oznámiť príslušníkom finančnej správy. V opačnom prípade môže byť zaistený alebo zhabaný a cestujúcemu môže byť uložená sankcia,“
uzatvára Finančná správa SR a odporúča dovolenkárom overiť si pravidlá ešte pred cestou domov.