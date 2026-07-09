Moskva ostro reaguje na závery summitu NATO v Ankare. Ruské ministerstvo zahraničných vecí označilo sľuby adresované Ukrajine za nezodpovedné a európske štáty obvinilo z príprav na otvorený ozbrojený konflikt. Kremeľ tak reaguje na ohlásený obrovský balík vojenskej pomoci pre Kyjev a masívne zvyšovanie investícií do obrany západných krajín.
Moskva v stredu 8. júla odsúdila Severoatlantickú alianciu (NATO) za sľuby, ktoré dala Ukrajine počas vrcholného summitu v tureckej Ankare. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo svojom oficiálnom vyhlásení nešetrilo kritikou a rázne sa ohradilo voči prijatým záverom západných spojencov.
„Tieto nezodpovedné rozhodnutia môžu viesť ku katastrofe. Európske štáty sa pripravujú na ozbrojený konflikt s Ruskom a snažia sa o militarizáciu celého európskeho kontinentu,“
uviedol rezort ruskej diplomacie k záverom aliančného stretnutia.
Miliardová pomoc a obranné zákazky
V posledný deň summitu lídri členských štátov NATO opätovne potvrdili svoj záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Hlavy štátov a vlád v Ankare spoločne uviedli, že s cieľom odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu, výrazne zvyšujú investície do obrany.
Spojenci sa na summite zaviazali k nasledujúcim strategickým krokom:
- krajine napadnutej Ruskom poskytnú v roku 2026 vojenskú pomoc v celkovej hodnote 70 miliárd eur,
- v budúcom roku sa zaviazali zachovať pre Kyjev prinajmenšom rovnakú sumu finančnej a vojenskej pomoci,
- v súvislosti s posilňovaním bezpečnosti oznámili nové armádne zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov.
O ruskej reakcii na výsledky medzinárodného summitu informovala agentúra TASR na základe správy agentúry AFP.