Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan prekvapil lídrov na summite NATO v Ankare skutočne netradičným darom. Každý zo zúčastnených štátnikov dostal personalizovaný revolver aj s muníciou. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer však pre prísne zákony musel zbraň nechať v Turecku a domov odletel s prázdnymi rukami.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan daroval revolver všetkým vedúcim predstaviteľom, ktorí sa tento týždeň zúčastnili na summite Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare. Netradičnú pozornosť pre lídrov potvrdil v stredu 8. júla odchádzajúci britský premiér Keir Starmer.
Personalizovaná zbraň a prísne zákony
Starmer v rozhovore s britskými novinármi počas letu do Británie uviedol detaily o prekvapivom dare od hostiteľa summitu a vysvetlil, prečo si ho nemohol odniesť so sebou.
„Na pištoliach je vygravírované meno každého zo zúčastnených lídrov a bola k nim priložená aj krabička s nábojmi. Tento dar som však musel nechať v Turecku, pretože jeho dovoz do Británie by bol nezákonný,“
uviedol britský premiér. Revolver preto zatiaľ zostal v rukách britských diplomatických predstaviteľov v Ankare. Ďalší postup s netradičným spomienkovým predmetom by mal vyzerať nasledovne:
- zbraň zostane v Turecku až do splnenia bezpečnostných a legislatívnych podmienok,
- pred vrátením Starmerovi bude s najväčšou pravdepodobnosťou odborne znefunkčnená,
- následne už nebude schopná vystreľovať ostrú muníciu a poslúži len ako dekorácia.
Posledný summit britského premiéra
Summit NATO bol pravdepodobne poslednou významnou medzinárodnou udalosťou pre Starmera, ktorý už 22. júna oficiálne oznámil svoj odchod z funkcie. V čele britskej vlády zostane do zvolenia svojho nástupcu z Labouristickej strany. Za pravdepodobného kandidáta na tento uvoľnený post sa v súčasnosti považuje bývalý starosta Veľkého Manchestru Andy Burnham.
O kurióznom dare pre svetových lídrov informovala agentúra TASR na základe správ od agentúry AFP a stanice BBC.