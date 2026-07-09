Americký prezident Donald Trump ostro varoval Irán pred ďalším bombardovaním, ak bude Teherán naďalej útočiť na obchodné lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásenie prišlo bezprostredne po tom, ako americké sily podnikli masívnu vlnu odvetných úderov na ciele pozdĺž južného pobrežia islamskej republiky. Útoky zasiahli viaceré prístavy aj strategickú infraštruktúru a medzinárodné spoločenstvo volá po upokojení situácie.
Americký prezident Donald Trump v stredu 8. júla varoval, že americké bombardovanie Iránu sa výrazne zintenzívni, ak bude Teherán naďalej útočiť na lode v Hormuzskom prielive. Vyhlásil to po tom, čo Spojené štáty americké (USA) podnikli novú vlnu úderov v islamskej republike.
Nová vlna úderov a odplata za útoky
Iránske štátne médiá v stredu neskoro večer informovali o výbuchoch na viacerých miestach pozdĺž južného pobrežia krajiny po tom, čo americké Centrálne veliteľstvo (CENTCOM) oznámilo novú vlnu útokov. Šéf Bieleho domu na napätú situáciu okamžite reagoval na svojej sociálnej sieti Truth Social k fotografii, ktorá zrejme zachytáva bombardovanie neidentifikovaného miesta v Iráne.
„Toto je odplata za utorkové (7. júla) bombardovanie lodí Iránom. Ak sa to zopakuje, bude to oveľa horšie!“
napísal americký prezident. CENTCOM k celej operácii dodalo, že cieľom stredajších útokov je oslabiť schopnosť iránskych síl „ohrozovať slobodu plavby“ v Hormuzskom prielive.
Zasiahnuté prístavy a koniec prímeria
Iránska agentúra IRNA medzičasom informovala, že nad ostrovom Kiš bolo počuť vojenské lietadlá a prístavnými mestami Bandar Abbás, Konarak a Čabahár otriasli viaceré výbuchy, pričom v niektorých z nich došlo k výpadku elektrickej energie. Správy o rozsahu škôd priniesli aj ďalšie médiá:
- tlačová agentúra Fárs s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa uviedla, že útoky na prístav v Čabaháre zasiahli stredisko riadenia námornej dopravy a príslušný sklad,
- podľa iránskej agentúry Mehr boli výbuchy hlásené aj v meste Íránšahr na juhovýchode Iránu,
- stanica al-Džazíra v tejto súvislosti uviedla, že pri útoku na zariadenie letiska v meste Íránšahr zahynul jeden hasič.
Trump ešte pred nariadením novej vlny útokov na Irán v stredu vyhlásil, že prímerie s Iránom sa definitívne skončilo. Tento krok podnietil medzinárodných sprostredkovateľov – Pakistan, Katar a Organizáciu Spojených národov (OSN) – k výzvam na bezodkladné upokojenie situácie. O konflikte informovala agentúra TASR na základe správy agentúry AFP.