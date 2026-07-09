Taliansky súd poslal na 16 rokov do väzenia farmára, ktorý nechal bez pomoci zomrieť ťažko zraneného sezónneho robotníka. Brutálny prípad z roku 2024, pri ktorom muž po nehode s poľnohospodárskym strojom prišiel o ruku a utrpel devastačné poranenia nôh, vyvolal v krajine obrovské protesty proti novodobému otroctvu a upriamil pozornosť na podmienky nelegálnych migrantov.
Talianskeho farmára, ktorý svojho vážne zraneného sezónneho robotníka nechal bez pomoci zomrieť, odsúdil v stredu 8. júla súd neďaleko Ríma na 16 rokov väzenia. Prokuratúra pritom v tomto šokujúcom prípade pôvodne žiadala pre 39-ročného muža trest až 22 rokov za mrežami.
Odtrhnutá ruka v škatuli
K tragickej nehode došlo ešte v júni 2024. Poľnohospodársky stroj vtedy 31-ročnému Indovi, ktorý v Taliansku pracoval bez príslušného povolenia, odtrhol ruku a rozdrvil obe nohy. Jeho zamestnávateľ Antonello Lovato sa po nehode zachoval mimoriadne chladnokrvne. Priebeh udalostí bol podľa zistení nasledovný:
- namiesto okamžitého privolania pomoci nezabezpečil zranenému prevoz do nemocnice,
- spolu s manželkou ho ťažko krvácajúceho nechali ležať pri ceste,
- odtrhnutú končatinu len bezcitne vložil do škatule.
Tieto mrazivé detaily pred súdom uviedli odborové organizácie, ktoré zastupovali vdovu po Indovi. Robotník svojim zraneniam o dva dni neskôr v nemocnici napokon podľahol.
„Ak by Singh, ktorý zomrel v dôsledku silného krvácania, dostal rýchlu pomoc, s veľkou pravdepodobnosťou by prežil,“
vypovedal jednoznačne pred tribunálom privolaný súdny znalec.
Protesty a novodobé otroctvo
Tento brutálny prípad vyvolal v Taliansku veľkú pozornosť médií a otvoril celospoločenskú diskusiu o pracovných a životných podmienkach nelegálnych migrantov, ktorí sú vo veľkom využívaní na prácu na farmách.
Tisíce poľnohospodárskych robotníkov z Indie vtedy následne demonštrovali v meste Latina, ležiacom južne od Ríma. V uliciach rázne žiadali spravodlivosť za zbytočnú smrť svojho krajana a okamžité skoncovanie s novodobým „otroctvom“ v Taliansku. O vynesení rozsudku informovala agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.