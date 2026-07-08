Hlboké historické rany opäť zaťažujú vzťahy medzi Varšavou a Kyjevom. Poľský prezident Karol Nawrocki sa na summite NATO v Ankare stretol s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským po ostrom diplomatickom spore o odkaz Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA). Hoci sa prezidenti zhodujú na ruskej hrozbe, Poľsko varuje, že uctievanie kontroverzných symbolov môže zablokovať vstup Ukrajiny do Európskej únie.
Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu 8. júla po stretnutí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že obe krajiny sa naďalej jednoznačne zhodujú v tom, že najväčšou bezpečnostnou hrozbou je Rusko. Zároveň však rázne vyjadril názor, že používanie symbolov spojených s Ukrajinskou povstaleckou armádou (UPA) výrazne komplikuje európsku budúcnosť Ukrajiny.
Hodina pravdy v Ankare
Nawrocki sa so Zelenským stretol na okraji summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare po niekoľkotýždňovom intenzívnom diplomatickom spore, ktorý sa týka historického odkazu UPA. Rokovanie podľa poľského prezidenta trvalo približne hodinu a pomohlo udržať strategický dialóg napriek pretrvávajúcemu napätiu vo vzájomných vzťahoch.
„To, čo sa určite nemení, je, že pre Ukrajinu aj Poľsko zostáva hlavnou hrozbou Ruská federácia. Na hrozby pre našu nezávislosť máme rovnaký pohľad,“
povedal poľský líder, no vzápätí priznal, že historické krivdy sa počas hodinového rozhovoru vyriešiť nepodarilo. Podľa jeho slov to na jedinom stretnutí ani neočakávali.
Banderovská vlajka ako prekážka do EÚ
Nawrocki pred novinármi zopakoval, že otázky súvisiace s UPA a jej symbolmi sú pre Poľsko absolútne „nepredmetné na vyjednávanie“. Ukrajina podľa neho musí pochopiť, že takzvaná „banderovská vlajka“ priamo obmedzuje perspektívu jej vstupu do Európskej únie (EÚ), keďže je pre Poliakov neodmysliteľne spojená s tragickými historickými udalosťami.
Pozadie tohto hlbokého historicko-politického konfliktu odkrýva nasledujúce fakty:
- Krvavá história: Varšava považuje UPA za zodpovednú za masové vraždenie a masakry viac než 100 000 poľských civilistov vo Volyni a východnej Haliči počas druhej svetovej vojny. Kyjev ju, naopak, vníma primárne ako nacionalistické hnutie bojujúce za nezávislosť krajiny.
- Roztržka o vyznamenanie: Spor eskaloval po tom, čo Zelenskyj udelil jednej z ukrajinských vojenských jednotiek čestný názov „Hrdinovia UPA“. Nawrocki mu následne exemplárne odobral najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej orlice. Ukrajinský prezident poľské vyznamenanie hneď na druhý deň demonštratívne vrátil.
Snažia sa o deeskaláciu
Napriek tejto ostrej osobnej a diplomatickej prestrelke Zelenskyj v príspevku na sociálnej sieti X uviedol, že sa s Nawrockým dohodli na pokračovaní dialógu. Zhoda na diplomatickej úrovni je pre Kyjev kľúčová – Poľsko totiž pre Ukrajinu naďalej slúži ako hlavné logistické centrum pre drvivú väčšinu dodávok kritickej vojenskej a humanitárnej pomoci.
Na opatrnosť a pragmatizmus apeluje aj poľská domáca scéna. Proeurópska vláda premiéra Donalda Tuska opakovane vyzvala na deeskaláciu tohto emotívneho sporu s Kyjevom, aby sa neohrozila spoločná bezpečnostná architektúra. O stretnutí v Ankare informovali svetové spravodajské agentúry AFP a PAP.