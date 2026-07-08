Sociálne siete sú plné videí, ktoré sľubujú, že ak zladíte tréning a jedálniček s fázami menštruačného cyklu, získate viac energie, lepšie výsledky a menej problémov s PMS. Tento trend, takzvaný cycle syncing, sa stal virálnym hitom. Je to však skutočná revolúcia pre ženy, alebo len ďalší módny výstrelok? Pozreli sme sa, čo na to hovorí veda.
Čo je cycle syncing
Myšlienka vychádza z toho, že hladiny hormónov, najmä estrogénu a progesterónu, sa počas cyklu menia. Nástroj rozdeľuje cyklus na štyri fázy: menštruačnú, folikulárnu, ovulačnú a luteálnu. Podľa tejto teórie by ste mali prispôsobiť pohyb, stravu aj odpočinok tomu, v ktorej fáze sa nachádzate, napríklad intenzívnejšie tréningy zaradiť tam, kde je energie viac, a v náročnejších dňoch spomaliť. Popularitu si získala vďaka wellness knihám a najmä vďaka sieťam ako TikTok a Instagram.
Čo na to hovorí veda
Tu prichádza triezvejšia časť. Rozsiahla metaanalýza 73 štúdií z roku 2020 zistila, že výkon počas cvičenia môže byť vo včasnej folikulárnej fáze len nepatrne nižší ako v ostatných fázach, pričom kvalitu dôkazov autori označili za nízku. Inými slovami, rozdiely existujú, ale sú malé. Novší prehľad z roku 2024 dodáva, že rozdiely medzi fázami sú subtílne a pravdepodobne výraznejšie neovplyvňujú ani výkon, ani budovanie svalov silovým tréningom.
Potvrdzujú to aj dáta z reálneho života. Rozsiahla štúdia z Harvardu ukázala, že ženy cvičia počas folikulárnej aj luteálnej fázy takmer rovnako (medián okolo 21 minút v oboch prípadoch). K tomu treba pripočítať veľké individuálne rozdiely medzi ženami. Silné tvrdenia o „revolúcii“ teda bežia pred dôkazmi, a to platí ešte viac pre stravovaciu časť, ktorá je podložená len veľmi slabo.
Kde to zmysel dáva
To však neznamená, že je celý koncept nezmysel. Naopak, má rozumné jadro. Sledovať vlastný cyklus a učiť sa vnímať, ako sa v jednotlivých dňoch cítite, je užitočné. Ak máte počas menštruácie alebo pred ňou menej energie, kŕče či zhoršenú náladu, dáva zmysel v tie dni ubrať na intenzite, viac odpočívať a byť k sebe láskavejšia. Naopak v dňoch, keď sa cítite skvele, môžete zabrať. Pohyb navyše dokáže zmierniť menštruačné bolesti, takže úplný pokoj počas periódy nie je nutný.
Práve v tomto je cycle syncing prínosný. Nie ako striktný predpis, čo v ktorý deň musíte robiť a jesť, ale ako nástroj sebapoznania, ktorý pomáha počúvať telo a udržať pravidelnosť pohybu bez zbytočného tlaku.
Na čo si dať pozor
Niekoľko vecí treba mať na pamäti. Teória sa nedá jednoducho preniesť na ženy, ktoré užívajú hormonálnu antikoncepciu, keďže tá prirodzený cyklus potláča, ani na tie s nepravidelným cyklom, so syndrómom polycystických vaječníkov alebo v období perimenopauzy. Pozor si treba dať aj na to, aby sa z cycle syncingu nestal ďalší zdroj úzkosti a rigidných pravidiel, najmä okolo jedla. Striktné diétne predpisy podľa fáz nie sú vedecky podložené, a preto je namieste vyhnúť sa prehnanému obmedzovaniu a jesť pestro a podľa chuti a energie. Tento text nie je lekárske poradenstvo a pri silných bolestiach či výrazných ťažkostiach je vhodné poradiť sa s lekárom.
Verdikt
Cycle syncing nie je ani zázračná revolúcia, ani úplný nezmysel. Pravda leží uprostred. Ak od neho čakáte dramatické zlepšenie výkonu vďaka presnému rozpisu, veda vás zrejme sklame. Ak ho však beriete ako pozvánku lepšie počúvať vlastné telo a prispôsobiť tréning aj oddych tomu, ako sa reálne cítite, môže byť užitočnou pomôckou. Kľúčové je zahodiť dogmu a ponechať si zdravý rozum a flexibilitu.