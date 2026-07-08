Americký prezident Donald Trump na záver summitu NATO v Ankare ocenil pokrok spojencov a vyzval ich na rýchlejšie dosiahnutie prísneho cieľa výdavkov na obranu vo výške piatich percent HDP. Šéf Bieleho domu pochválil jednotu Aliancie, ohlásil navýšenie americkej zbrojárskej výroby a sebavedomo dodal, že európski lídri ho majú radi.
Americký prezident Donald Trump na záver summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare vyzval spojencov, aby urýchlili svoje plány na dosiahnutie požadovaného cieľa vynakladať na obranu päť percent hrubého domáceho produktu (HDP). Niektoré krajiny podľa neho už teraz robia veľký pokrok. Tohtoročný summit zhodnotil ako veľmi úspešný a vyhlásil, že na rokovaniach panovala jednota a láska.
Päť percent HDP a americké zbrane
„Je tu veľký rozdiel. Niektorí na tú výzvu skutočne reagovali, iní zase prechádzajú veľkými zmenami a na tú výzvu ešte zareagujú. Myslím si, že môžem povedať, že vo všetkých prípadoch na tú výzvu zareagujú,“
povedal šéf Bieleho domu na tlačovej konferencii s odkazom na záväzok, ktorý po jeho tlaku prijali spojenecké krajiny na vlaňajšom summite v Haagu. Väčšina štátov podľa Trumpa s päťpercentným záväzkom už súhlasila. Tých niekoľko, ktoré to ešte neurobili, to podľa neho urobia čoskoro.
Spojené štáty americké (USA) podľa Trumpa plánujú rýchlo zvýšiť výrobu obranného vybavenia, aby vyhoveli aj prípadnému dopytu európskych krajín, ktoré medzičasom posilňujú vlastnú obranu a bezpečnosť.
„Chcú americkú techniku, lebo funguje lepšie. Páči sa im, čo robím. Povedali: ‚Pane, máme vás radi.‘ To hovoria dospelí ľudia, no nie je to milé?“
tvrdil prezident s tým, že mu lídri na stretnutiach vyjadrili uznanie za jeho snahu o zvýšenie výdavkov na obranu.
Obrana pred Ruskom a miliardové zákazky
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu, výrazne zvyšujú investície do armády. Spojenci sa v rámci záverečného vyhlásenia zhodli na nasledujúcich krokoch:
- oznámili nové vojenské zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov,
- členské európske štáty NATO a Kanada preberajú väčšiu zodpovednosť za obranu v rámci Aliancie,
- tieto záväzky budú európske krajiny realizovať v úzkej spolupráci s USA.
O vyjadreniach amerického prezidenta a záveroch aliančného summitu informovala agentúra TASR na základe správ americkej spravodajskej stanice CNN.