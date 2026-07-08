Prezident SR Peter Pellegrini po summite NATO v Ankare navrhol, aby sa vrcholné stretnutia lídrov Aliancie konali iba raz za dva roky. Každoročný interval je podľa neho prikrátky a zbytočne nákladný. Vyjadril tiež presvedčenie, že NATO dokáže pod vedením generálneho tajomníka Marka Rutteho efektívne spolupracovať s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, a to aj pri citlivých témach, akou je Grónsko.
Summity Severoatlantickej aliancie (NATO) nemusia byť každý rok, stačilo by ich organizovať aj raz za dva roky. Myslí si to prezident SR Peter Pellegrini, ktorý to po zasadnutí v tureckej Ankare uviedol pre médiá. Podľa neho dokáže Aliancia vďaka generálnemu tajomníkovi Markovi Ruttemu úspešne fungovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Grónsko a vzťahy s americkým prezidentom
Donald Trump na summite opäť spomenul Grónsko a neutíchajúcu snahu Spojených štátov amerických (USA) tento strategický ostrov získať. Pellegrini v tejto súvislosti poukázal na dôležitú diplomatickú úlohu Rutteho.
„Dokonca sa na pozadí hovorí o možnom posilnení vojenských základní Spojených štátov na danom území bez toho, aby bolo treba nejakým spôsobom meniť status samotnej krajiny. Takže z tohto pohľadu si myslím, že Aliancia, pod vedením generálneho tajomníka NATO, ktorý má dobré a korektné vzťahy s pánom prezidentom Trumpom a ktorý s ním hlavne vie hovoriť, si udrží svoje tempo a momentum jednoty,“
uviedol slovenský prezident k priebehu náročných rokovaní.
Zrušený summit v Albánsku a návrh na zmenu
Zo záverov summitu napokon prekvapivo vypadla zmienka o budúcoročnom stretnutí lídrov členských krajín Aliancie v albánskej Tirane. Situáciu sprevádzajú nasledujúce zistenia a skutočnosti:
- agentúra Bloomberg v stredu 8. júla zverejnila informáciu, podľa ktorej NATO vážne zvažuje vynechanie budúcoročného summitu,
- Albánsko je momentálne jednou z krajín s najnižšími výdavkami na obranu v rámci celej Aliancie.
Pellegrini vníma súčasný každoročný interval ako prikrátky na to, aby sa dali zhodnotiť skutočné výsledky a pokrok NATO. Poukázal tiež na obrovské výdavky spojené s organizovaním summitu a jeho masívny rozsah.
„Pokiaľ sa nič mimoriadne nedeje, tak ten dvojročný interval by bol možno optimálnejší, ale takéto rozhodnutie ešte stále nepadlo. Uvidíme, čo ukážu najbližšie mesiace,“
dodal na záver svojho hodnotenia slovenský prezident.