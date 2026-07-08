Opozičná poslankyňa Veronika Remišová obviňuje ministra investícií Samuela Migaľa z utajovania kľúčových podkladov k plánovanému IT projektu za 105 miliónov eur. Podľa nej ide o brutálne predražený systém proti daňovým podvodom, pričom poukazuje na Maďarsko, kde podobné riešenie stálo zlomok tejto sumy. Rezort investícií obvinenia rázne odmieta, hovorí o nepochopení faktov a avizuje možnú medzinárodnú spoluprácu.
Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) opäť utajuje kľúčové podklady k ďalšiemu pochybnému IT projektu za 105 miliónov eur. Tvrdí to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí). Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR to však odmieta s tým, že žiaden „kšeft“ nechystá, ale pripravuje medzinárodnú zmluvu a spoluprácu s Maďarskom.
Remišová: Predražený kšeft a nezákonné utajovanie
Veronika Remišová upozornila, že minister Migaľ plánuje zaviesť systém proti daňovým podvodom za 105 miliónov eur, čo sa v porovnaní s inými krajinami javí ako brutálne predražené.
„Len pre informáciu, v Maďarsku za podobný systém zaplatili 28 miliónov eur, u Migaľa to je o takmer 80 miliónov eur viac. Navyše, k projektu si dal vypracovať tzv. štúdiu uskutočniteľnosti, za ktorú občania zaplatili 170 000 eur, a ktorú veľmi pochybným spôsobom utajuje,“
vyhlásila poslankyňa. Migaľ podľa nej odmietol štúdiu sprístupniť v rámci interpelácie.
Poslankyňa spochybňuje aj oficiálne dôvody utajenia dokumentu:
- Migaľ sa podľa nej odvoláva na informačnú bezpečnosť, čo podľa nej nemá oporu v zákone,
- ministerstvo zároveň priznáva, že štúdia posudzuje prínosy, legislatívne, organizačné a finančné súvislosti, ktoré by mali byť verejné,
- plošné utajenie podľa nej len zvyšuje podozrenie z korupcie a predraženia, preto zvažuje ďalšie právne kroky.
MIRRI: Poslankyňa nepozná rozdiel a generuje náhodné čísla
Reakcia ministerstva investícií na seba nenechala dlho čakať. Odbor komunikácie MIRRI v stanovisku pre agentúru TASR uviedol, že Remišová nepochopila rozdiel medzi projektovým zámerom, štúdiou realizovateľnosti a reálnym projektom.
Rezort argumentuje nasledovnými faktami:
- MIRRI momentálne neobstaráva, nechystá a ani nezrealizuje žiaden systém na zamedzenie podvodom s DPH,
- ministerstvo len predložilo návrh, ako by bolo možné tento problém riešiť, pričom odhad nákladov vypracovala renomovaná medzinárodná konzultačná firma,
- projekty na ministerstve sa neposudzujú podľa náhodného generátora čísiel, ale na základe reálnych faktov.
Rezort dodal, že ak by sa vláda s takýmto opatrením v budúcnosti stotožnila, až vtedy by sa mohlo pristúpiť k reálnej realizácii.
„Vtipné je, že by ale aj tak nešlo o kšeft, ale o medzinárodnú zmluvu a spoluprácu so susedným Maďarskom. Ak by sa aj projekt realizoval, tak v spolupráci so susednou krajinou a s finančnou návratnosťou zhruba do pol roka,“
uzavrelo MIRRI s tým, že poslankyňa šíri nepravdivé informácie.