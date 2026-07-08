Spojené štáty urobili zásadný krok v podpore ukrajinskej protivzdušnej obrany. Americký prezident Donald Trump na summite v Ankare oznámil, že Kyjev získa cennú licenciu na vlastnú výrobu rakiet pre systémy Patriot. Tieto strely sú pre Ukrajinu kľúčové v boji proti ruským balistickým raketám, no vo svete je ich obrovský nedostatok a ich výroba trvá dlho.
Spojené štáty americké (USA) vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to americký prezident Donald Trump v stredu 8. júla na stretnutí so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským v tureckej Ankare. Šéf Bieleho domu zároveň vyjadril presvedčenie, že ako Ukrajina, tak aj Rusko chcú prebiehajúcu vojnu ukončiť.
Licencia na výrobu a pochvala pre Kyjev
Lídri sa stretli popri prebiehajúcom summite Severoatlantickej aliancie (NATO). Americký prezident pri oznámení tohto strategického kroku adresoval Zelenskému priame slová.
„Udelíme vám licenciu na výrobu rakiet Patriot. To je celkom fajn. Takto sa nebudete môcť sťažovať, že vám ich nedávame dosť,“
povedal Trump, pričom svojho ukrajinského náprotivku zároveň pochválil. Uviedol, že vo vojne proti Rusku „odvádza úžasnú prácu“ a pracuje „veľmi efektívne“.
Ukrajina dlhodobo a intenzívne žiada spojencov o posilnenie svojej protivzdušnej obrany, konkrétne o dodávky ďalších rakiet pre systémy Patriot. Zelenskyj túto výzvu znova zopakoval aj na zasadnutí lídrov NATO v Turecku. Pre Ukrajinu sú podľa neho v súčasnosti najväčším a najničivejším problémom ruské balistické rakety, ktoré v posledných dňoch opakovane zasiahli aj hlavné mesto Kyjev.
Nedostatok rakiet a „tvrdé oriešky“
Rakety Patriot, o ktoré nemá záujem len Ukrajina, predstavujú špecifický vojenský artikel. Podľa agentúry AP sú s nimi spojené viaceré výzvy:
- sú mimoriadne drahé, veľmi žiadané a ich samotná výroba trvá dlho,
- Kyjev ich má v súčasnosti na obranu svojho neba kritický nedostatok,
- v ukrajinskom arzenále sú prakticky jedinou zbraňou, ktorá dokáže s vysokou úspešnosťou zostreliť prilietavajúce balistické rakety.
Zelenskyj už v minulosti vyhlásil, že Ukrajina má potrebné znalosti na výrobu takýchto obranných striel. Keby získala americkú licenciu, podľa jeho slov by to stačilo „nielen na obranu Ukrajiny, ale aj na pomoc partnerom, ktorí ich potrebujú“.
Trump na stretnutí s ukrajinským prezidentom navyše vyhlásil, že Kyjev aj Moskva by uvítali ukončenie vojny na Ukrajine. Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin sú však podľa amerického lídra „nároční“ a oboch označil za „tvrdé oriešky“. O informáciách zo summitu informovala agentúra TASR s odvolaním sa na správu agentúry Reuters.