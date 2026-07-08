Elektrifikácia zasahuje segment manipulačnej techniky čo raz viac a mení spôsob, akým podniky riadia vnútropodnikovú logistiku. Moderné čelné elektrické vysokozdvižné vozíky už nepredstavujú iba ekologickú alternatívu k spaľovacím modelom, ale plnohodnotné pracovné nástroje. Spájajú bezemisnú prevádzku, nižšiu hlučnosť a stabilný výkon pri intenzívnom nasadení. Vďaka lítiovo-iónovej technológii sa skracuje čas nabíjania a zvyšuje disponibilita techniky počas zmeny.
Široké spektrum využitia
Čelné elektrické vozíky sa uplatňujú v skladoch, logistických a expedičných centrách, automobilovom priemysle aj v potravinárstve a nápojovom segmente. V interiéroch je ich bezemisná prevádzka kľúčová, keďže neprispievajú k znečisteniu ovzdušia a nevyžadujú dodatočné odvetrávanie. V exteriéri zas ťažia z robustnej konštrukcie, veľkých pneumatík a zvýšenej svetlej výšky.
„Modely so stupňom krytia IP54 sú odolné voči prachu a striekajúcej vode, čo rozširuje ich využiteľnosť. V praxi zvládajú nakládku a vykládku kamiónov, manipuláciu s kontajnermi aj presun paliet medzi výrobnými halami,“ vysvetľuje produktový manažér spoločnosti Jungheinroch Martin Kozlov.
Ako konkrétne príklady spomenie elektrické čelné vysokozdvižné vozíky radu AntOn by Jungheinrich, dostupné v modeloch CBH 2.5 a CBH 3.0. Variant CBH 2.5 ponúka nosnosť až 2 500 kilogramov, model CBH 3.0 až 3 000 kilogramov. Obe verzie sú dostupné s dvojitým alebo trojitým teleskopickým stožiarom, pričom maximálna výška zdvihu dosahuje 3 300 milimetrov či 4 800 milimetrov. Takéto parametre pokrývajú podľa odborníka väčšinu štandardných regálových systémov v malých aj stredných skladoch. Integrovaný bočný posúvač umožňuje presné polohovanie nákladu na milimeter presne.
V logistických prevádzkach je dôležitý tiež manipulačný výkon. Model CBH 2.5 dosahuje kapacitu až 150 ton za hodinu, výkonnejší CBH 3.0 až 180 ton za hodinu. Polomer otáčania 2 300 milimetrov pri slabšej verzii a 2 379 milimetrov pri silnejšej umožňuje efektívnu prácu aj v užších uličkách. Jazdná rýchlosť bez zaťaženia dosahuje 17 kilometrov za hodinu, čo skracuje presuny medzi zónami skladu. „Vďaka tomu sú vozíky vhodné pre malé firmy s obmedzeným priestorom aj pre veľké distribučné centrá,“ dodáva Martin Kozlov.
Výkon a parametre
Technická konfigurácia rozhoduje o tom, pre aký typ prevádzky je vozík ideálny. Elektrický vysokozdvižný vozík CBH 3.0 AntOn s trojitým teleskopickým zdvíhacím zariadením ponúka zdvih 45 až 4 800 milimetrov. Voľný zdvih dosahuje 1 170 milimetrov, čo umožňuje manipuláciu v priestoroch s nízkym stropom bez zvýšenia výšky stožiara. Výška zasunutého stožiara je 2 265 milimetrov, výška vysunutého až 5 975 milimetrov. Takéto parametre sú dôležité najmä pri práci v halách s obmedzenou stavebnou výškou.
Model CBH 2.5 s dvojitým teleskopickým stožiarom pracuje v rozsahu 40 až 3 300 milimetrov, pričom voľný zdvih predstavuje 195 milimetrov. Pri trojitom stožiari sa voľný zdvih zvyšuje na 1 240 milimetrov. Rýchlosť zdvihu bez zaťaženia dosahuje 0,56 metra za sekundu pri verzii 2.5 a 0,5 metra za sekundu pri verzii 3.0. „Stúpavosť bez bremena je 25 percent, respektíve 23 percent, so zaťažením 12 percent. Svetlá výška sa pohybuje od 170 do 185 milimetrov,“ opisuje odborník na manipulačnú techniku.
Z hľadiska konštrukcie ide o vozíky s AC pohonom a hydraulickou brzdou. Dĺžka modelu CBH 3.0 je 3 712 milimetrov, šírka 1 210 milimetrov a štandardná dĺžka vidlíc 1 150 milimetrov. Ťažisko bremena je dimenzované na 500 milimetrov, čo zodpovedá štandardným paletám. Sklon zdvíhacej konštrukcie v rozsahu 6 stupňov dopredu a 6 stupňov dozadu umožňuje bezpečnú manipuláciu. Spotreba energie pri maximálnom výkone prekládky dosahuje približne 10,01 kilowatthodiny za hodinu.
Lítiovo-iónová technológia
Modely AntOn od spoločnosti Jungheinrich využívajú lítiovo-iónové batérie, ktoré predstavujú významný technologický posun. Nabíjanie prostredníctvom externej nabíjačky, napríklad 80 V a 60 A s konektorom CEE, trvá približne 2,1 až 3,5 hodiny v závislosti od kapacity. Absencia pamäťového efektu umožňuje priebežné dobíjanie bez negatívneho vplyvu na životnosť akumulátora. To je výhodné najmä v dvojzmennej alebo trojzmennej prevádzke. Vozík je možné nabíjať počas prestávok bez potreby výmeny batérie.
Li-iónová technológia je bezúdržbová a eliminuje potrebu dopĺňania destilovanej vody. Znižujú sa tak servisné náklady a riziko chýb spôsobených nesprávnou údržbou. Rekuperačné brzdenie vracia časť energie späť do batérie, čím sa predlžuje pracovný čas na jedno nabitie. Hlučnosť pod úrovňou 74 decibelov zlepšuje pracovné prostredie. „Stabilný výkon počas celého cyklu vybíjania zabezpečuje konzistentnú produktivitu,“ zdôrazňuje Martin Kozlov.
Z pohľadu nákladov na vlastníctvo ide o riešenie, ktoré je dlhodobo ekonomicky efektívne. Hoci obstarávacia cena sa pohybuje približne od 21 899 eur do 29 499 eur bez DPH v závislosti od výbavy, prevádzkové náklady sú nižšie ako pri spaľovacích alternatívach. Firmy tak nie sú závislé od cien fosílnych palív. Investícia sa vracia v podobe nižšej spotreby energie, menšej potreby servisu a vyššej produktivity.
Výbava a komfort
Elektrické čelné vozíky AntOn sú dostupné v troch úrovniach výbavy. Základná verzia ponúka integrovaný bočný posuv, prídavnú hydrauliku s jedným pevným okruhom a dva predné pracovné svetlomety. Stredná verzia s kabínou Eco pridáva zadný projekčný bod na podlahe a rýchlovýmenný dodatočný hydraulický okruh. Najvyššia verzia Comfort obsahuje komfortné sedadlo, elektrické vykurovanie a dodatočné pracovné svetlá. Takáto modularita umožňuje prispôsobiť vozík konkrétnym podmienkam prevádzky.
Ergonómia zohráva podľa Martina Kozlova významnú úlohu pri každodennej práci vodiča. Panoramatická strecha zabezpečuje dobrý výhľad na náklad aj okolie. Mechanické hydraulické páky umožňujú presné a citlivé ovládanie stožiara. Vyhrievaná kabína zvyšuje komfort práce v chladnom počasí. Nižšia úroveň vibrácií a hluku znižuje únavu pracovníkov počas zmeny.
Elektrina verzus spaľovanie
Dieselové a plynové vozíky zostávajú vhodné pre ťažké aplikácie a exteriérové nasadenie s nosnosťou až do päť ton a viac. Vynikajú vysokým výkonom a rýchlym doplnením paliva. Na druhej strane produkujú emisie a vyžadujú pravidelnú údržbu spaľovacieho motora. Elektrické modely sú tichšie, ekologickejšie a z dlhodobého hľadiska hospodárnejšie. V interiéri predstavujú jednoznačne efektívnejšie riešenie.
Pre malé podniky sú ideálne základné modely s nosnosťou 2 500 kilogramov. Stredné firmy využijú výkonnejšie varianty s trojitým stožiarom a vyššou výškou zdvihu. Veľké logistické centrá môžu štandardizovať flotilu na modeloch ako CBH 3.0 AntOn by Jungheinrich a profitovať z nižších emisií aj prevádzkových nákladov. Elektrické čelné vozíky sa tak stávajú integrálnou súčasťou modernej, efektívnej a udržateľnej logistiky.