Lídri členských štátov NATO na summite v Ankare rázne potvrdili svoj záväzok voči kolektívnej obrane a ohlásili masívnu podporu pre Ukrajinu. Spojenci sa zaviazali poskytnúť vojenské vybavenie v hodnote desiatok miliárd eur na nasledujúce roky. Americký prezident Donald Trump zároveň potvrdil zotrvanie USA v Aliancii, pričom členské štáty avizujú obrovské investície do zbrojárskeho priemyslu.
Lídri členských štátov Severoatlantickej aliancie (NATO) v stredu 8. júla na summite v tureckej Ankare potvrdili záväzok voči kolektívnej obrane a tiež neochvejnú podporu Ukrajine. Krajine napadnutej Ruskom zároveň sľúbili poskytnúť masívnu vojenskú pomoc. Vyplýva to zo spoločného záverečného vyhlásenia zverejneného na webovej stránke Aliancie.
„Útok na jedného je útokom na všetkých. Naša jednota, solidarita a spoločná sila naďalej tvoria základ mieru, bezpečnosti a prosperity pre jednu miliardu občanov našej Aliancie slobodných a demokratických krajín,“
píše sa v úvode vyhlásenia s jasným odkazom na kľúčový článok 5 Washingtonskej zmluvy.
Trumpovo uistenie a miliardové investície
Americký prezident Donald Trump na zasadnutí za zatvorenými dverami podľa zdroja agentúry AFP povedal, že Spojené štáty americké (USA) chcú zostať v NATO. Trump túto organizáciu predtým opakovane kritizoval a viackrát pohrozil aj vystúpením z nej. Neskôr počas bilaterálneho stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským novinárom dokonca povedal, že na summite panovala „veľká láska“.
Hlavy štátov a vlád v Ankare uviedli, že s cieľom odolávať dlhodobej hrozbe, ktorú Rusko predstavuje pre euroatlantickú bezpečnosť a stabilitu, ako aj hrozbe terorizmu, výrazne zvyšujú investície do obrany. Lídri sa dohodli na nasledovných krokoch:
- členské štáty oznámili nové armádne zákazky v hodnote viac ako 50 miliárd dolárov,
- spojenci sa zaviazali rozšíriť spoločné výrobné kapacity v zbrojárstve,
- dohodli sa na užšej spolupráci s priemyslom na urýchlení inovácií,
- európske štáty NATO a Kanada preberajú v spolupráci s USA väčšiu zodpovednosť za obranu.
Udržateľná podpora pre Kyjev
Kyjev, ktorý už viac než štyri roky odoláva ruskej invázii, podľa lídrov priamo prispieva k transatlantickej bezpečnosti. Spojenci sú podľa vyhlásenia absolútne jednotní vo svojej neochvejnej podpore Ukrajiny pri obrane jej slobody, suverenity a územnej celistvosti. Prevažnú väčšinu vojenskej pomoci v súčasnosti financujú európski spojenci spoločne s Kanadou, pričom táto podpora musí byť spravodlivá, predvídateľná a dlhodobo udržateľná.
„Na rok 2026 sa spojenci zaviazali poskytnúť Ukrajine vojenskú techniku, pomoc a výcvik v hodnote 70 miliárd eur a potvrdili svoj suverénny záväzok udržať aspoň rovnakú úroveň aj v roku 2027,“
dodávajú lídri v záverečnom vyhlásení. O výsledkoch kľúčového summitu informovala agentúra TASR.