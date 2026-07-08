Dramatická policajná naháňačka v okrese Lučenec sa skončila až po varovných výstreloch. Hliadka prenasledovala 38-ročného vodiča, ktorý pred ňou unikal vo vysokej rýchlosti až do lesa. Ako sa ukázalo, išlo o polícii dobre známeho muža – mal už zadržaný vodičský preukaz za drogy a testom sa opäť rázne odmietol podrobiť.
Policajná hliadka z Lovinobane v okrese Lučenec sa pôvodne snažila zastaviť vozidlo, keďže sa jej nepozdával spôsob jazdy 38-ročného vodiča. Ten však na výzvy nereagoval, náhle zvýšil rýchlosť a snažil sa mužom zákona uniknúť. Jeho útek do lesa zastavilo až niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. O nebezpečnom incidente informovala v stredu 8. júla na sociálnej sieti banskobystrická krajská polícia.
Divoká jazda až na okraj lesa
Priebeh samotnej naháňačky, ktorá ohrozovala aj okolie, opísali policajti vo svojom oficiálnom stanovisku.
„Vo vysokej rýchlosti prešiel obcou Točnica a odbočil na poľnú cestu. Keď sa dostal k okraju lesa, auto zastavil a dal sa na útek pešo smerom do lesa. Zastavilo ho až niekoľko varovných výstrelov do vzduchu. Policajtom sa odmietol legitimovať, no tí na základe osobnej znalosti vedeli, že majú pred sebou nepoučiteľného vodiča, ktorý má za sebou viacero trestov za porušovanie pravidiel cestnej premávky. Aktuálne mal zadržaný vodičský preukaz za nehodu pod vplyvom omamných látok,“
vysvetlila polícia detaily z divokého zákroku za obcou Točnica.
Odmietnutie testov a návrh na väzbu
Po zadržaní sa páchateľ musel podrobiť štandardným úkonom, s mužmi zákona však odmietal spolupracovať. Úkony prebehli s nasledujúcim výsledkom:
- dychová skúška na prítomnosť alkoholu u šoféra bola negatívna,
- odmietol sa podrobiť orientačnému testu na prítomnosť drog,
- následne rázne odmietol aj odber biologického materiálu v zdravotníckom zariadení.
Na základe týchto skutočností policajti muža bezodkladne obvinili z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Zároveň bol podaný oficiálny návrh na jeho väzobné stíhanie.