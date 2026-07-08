Prezident SR Peter Pellegrini sa na summite Severoatlantickej aliancie v Ankare stretol s českým premiérom Andrejom Babišom. Obaja lídri ocenili obnovenie spoločných medzivládnych rokovaní a zhodli sa na potrebe posilňovania východného krídla NATO. Vrcholné stretnutie Aliancie zároveň rieši podporu Ukrajiny či plnenie prísnych obranných záväzkov voči USA.
Prezident SR Peter Pellegrini a český premiér Andrej Babiš na stredajšom (8. júla) bilaterálnom rokovaní počas summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v tureckej Ankare ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Prezident Pellegrini o stretnutí s českým partnerom informoval na sociálnej sieti.
„Zhodli sme sa, že ako spojenci máme spoločný záujem posilňovať východné krídlo NATO,“
uviedol slovenský prezident k obsahu ich vzájomného rozhovoru.
Hlavné témy summitu v Ankare
V tureckej Ankare sa v utorok 7. júla a v stredu stretli na vrcholnom summite NATO prezidenti a premiéri 32 členských štátov. Očakáva sa, že na stretnutí budú rezonovať najmä tieto kľúčové témy a ciele:
- opätovné potvrdenie podpory Ukrajine a prísľub jej ďalšej pomoci,
- snaha európskych lídrov dokázať americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že Európa plní sľub z minuloročného summitu v Haagu,
- záväzok, že do roku 2035 budú členské štáty vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent hrubého domáceho produktu (HDP).
Zloženie slovenskej delegácie
Slovensko na tomto dôležitom medzinárodnom fóre v Ankare zastupuje ako hlava štátu Peter Pellegrini. Súčasťou oficiálnej slovenskej delegácie, ktorá sa zúčastňuje na sprievodných rokovaniach, sú aj ďalší dvaja kľúčoví členovia vlády:
- minister zahraničných vecí Juraj Blanár,
- minister obrany Robert Kaliňák.
O priebehu rokovaní a detailoch programu slovenského prezidenta informoval priamo z dejiska summitu osobitný spravodajca agentúry TASR.