Neliečenie alebo zanedbanie prejavov alergie môže mať vážne zdravotné následky a postupne vyústiť až do chronickej astmy. Pri príležitosti Svetového dňa alergií na to upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré zároveň vyzýva k včasnej diagnostike. Mimoriadne obozretní by mali byť najmä rodičia, pretože u detí je riziko prechodu do astmy ešte výraznejšie.

Neliečenie alergie alebo zanedbanie liečby, najmä v prípade alergickej nádchy, môže viesť k nebezpečnému rozvoju astmy. Až takmer 70 percent prípadov astmy pritom priamo súvisí s alergiou. Pri príležitosti stredajšieho (8. júla) Svetového dňa alergií to na sociálnej sieti pripomína Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.

Rozdiel medzi alergiou a astmou

Rezort ozrejmil základné rozdiely v prejavení oboch zdravotných komplikácií. Kým alergia najčastejšie postihuje horné dýchacie cesty a prejavuje sa kýchaním, svrbením, výtokom z nosa či nepríjemným slzením očí, astma už zasahuje dolné dýchacie cesty.

Ministerstvo tiež upozornilo, že práve deti s alergiou majú výrazne vyššie riziko rozvoja astmy v dospelosti. Medzi hlavné varovné príznaky, ktoré by rodičia nemali prehliadať, patria:

  • opakované infekcie dýchacích ciest,
  • kašeľ po fyzickej námahe,
  • dýchavičnosť,
  • znížená tolerancia fyzickej záťaže.

Dôležitú úlohu v prevencii zohráva aj včasná liečba atopických prejavov na pokožke, ako je napríklad atopická dermatitída.

Nepodceňujte včasnú diagnostiku

Odborníci apelujú na verejnosť, aby v prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadala lekársku pomoc a nespoliehala sa na to, že prejavy časom samy zmiznú.

„Nepodceňujte príznaky alergie. Včasná diagnostika a nasadenie potrebnej liečby dokážu zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, a tým znížiť riziko prechodu z alergie do chronickej astmy,“

dodalo ministerstvo vo svojej výzve k Svetovému dňu alergií.