Neliečenie alebo zanedbanie prejavov alergie môže mať vážne zdravotné následky a postupne vyústiť až do chronickej astmy. Pri príležitosti Svetového dňa alergií na to upozorňuje Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré zároveň vyzýva k včasnej diagnostike. Mimoriadne obozretní by mali byť najmä rodičia, pretože u detí je riziko prechodu do astmy ešte výraznejšie.
Neliečenie alergie alebo zanedbanie liečby, najmä v prípade alergickej nádchy, môže viesť k nebezpečnému rozvoju astmy. Až takmer 70 percent prípadov astmy pritom priamo súvisí s alergiou. Pri príležitosti stredajšieho (8. júla) Svetového dňa alergií to na sociálnej sieti pripomína Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
Rozdiel medzi alergiou a astmou
Rezort ozrejmil základné rozdiely v prejavení oboch zdravotných komplikácií. Kým alergia najčastejšie postihuje horné dýchacie cesty a prejavuje sa kýchaním, svrbením, výtokom z nosa či nepríjemným slzením očí, astma už zasahuje dolné dýchacie cesty.
Ministerstvo tiež upozornilo, že práve deti s alergiou majú výrazne vyššie riziko rozvoja astmy v dospelosti. Medzi hlavné varovné príznaky, ktoré by rodičia nemali prehliadať, patria:
- opakované infekcie dýchacích ciest,
- kašeľ po fyzickej námahe,
- dýchavičnosť,
- znížená tolerancia fyzickej záťaže.
Dôležitú úlohu v prevencii zohráva aj včasná liečba atopických prejavov na pokožke, ako je napríklad atopická dermatitída.
Nepodceňujte včasnú diagnostiku
Odborníci apelujú na verejnosť, aby v prípade pretrvávajúcich ťažkostí vyhľadala lekársku pomoc a nespoliehala sa na to, že prejavy časom samy zmiznú.
„Nepodceňujte príznaky alergie. Včasná diagnostika a nasadenie potrebnej liečby dokážu zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu, a tým znížiť riziko prechodu z alergie do chronickej astmy,“
dodalo ministerstvo vo svojej výzve k Svetovému dňu alergií.