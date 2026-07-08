Americký prezident Donald Trump na summite NATO v Ankare opäť otvoril tému kontroly nad Grónskom. Strategický arktický ostrov podľa neho predstavuje pre USA veľký problém a Washington by ho mal prevziať pre ochranu celého sveta. Dánska premiérka Mette Frederiksenová jeho nároky okamžite a rázne odmietla.
Americký prezident Donald Trump v stredu 8. júla po príchode na summit NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že Grónsko je pre Spojené štáty americké (USA) obrovskou výzvou a problémom. Svoje nároky na arktický ostrov pred novinármi odôvodnil nasledovne:
- územie je veľmi dôležité pre Spojené štáty, zatiaľ čo pre Dánsko nepredstavuje takú strategickú dôležitosť,
- Amerika ho nevyhnutne potrebuje nielen na svoju vlastnú ochranu, ale aj na ochranu celého sveta,
- Dánsku kontrola nad ostrovom podľa neho nepomôže, ale Washingtonu áno.
Šéf Bieleho domu už v utorok 7. júla otvorene vyhlásil, že by Grónsko mali priamo kontrolovať Spojené štáty, a nie dánska vláda.
Dánsko opakuje: Ostrov nie je na predaj
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu v bezprostrednej reakcii na tieto vyjadrenia zopakovala dlhodobú pozíciu Kodane. Zdôraznila, že obyvatelia Grónska majú plné právo na sebaurčenie a o budúcnosti ostrova nemôžu rozhodovať iní.
„Včera som počula amerického prezidenta a myslím si, že postoj Spojených štátov je, žiaľ, v tejto otázke veľmi jasný. Náš postoj je rovnako jasný ako po celý čas: Grónsko, samozrejme, nie je na predaj,“
uviedla Frederiksenová, čím rázne odmietla akékoľvek snahy o zmenu štatútu územia. O diplomatickej výmene názorov informovala agentúra TASR na základe správy medzinárodnej agentúry AFP.