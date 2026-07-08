Americký prezident Donald Trump rázne stupňuje tlak na európskych spojencov. Nariadil úplné prerušenie obchodnej výmeny so Španielskom, ktoré ostro kritizuje za neplnenie záväzkov v NATO a neochotu podporiť vojenské operácie proti Iránu. Španielsky premiér Pedro Sánchez obvinenia zo zlyhania odmieta a trvá na tom, že Madrid zostáva spoľahlivým partnerom v Aliancii.
Americký prezident Donald Trump v stredu 8. júla nečakane vyhlásil, že svojmu ministrovi financií Scottovi Bessentovi nariadil s okamžitou platnosťou prerušiť všetku obchodnú výmenu medzi Spojenými štátmi americkými (USA) a Španielskom.
Hrozný partner a zákaz akýchkoľvek kontaktov
Šéf Bieleho domu tak urobil po rokovaní s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem. Svoje rozhodnutie okomentoval nezvyčajne ostrou diplomatickou rétorikou, ktorú bezprostredne sprostredkovala stanica CNBC.
„Španielsko je v NATO hrozný partner. Nezúčastňujú sa. Neplatia. Nechcem mať so Španielskom nič spoločné. Prosím, prerušte všetok obchod so Španielskom vrátane návštev. Ani sa s nimi nerozprávajte. Sú to beznádejní, zlí ľudia,“
nešetril tvrdou kritikou Trump na adresu európskeho spojenca.
Irán ako jablko sváru a hrozba vylúčenia
Hlavným dôvodom aktuálnej roztržky sú podľa všetkého prebiehajúce vojenské operácie. Španielsko totiž ešte v marci rázne odmietlo povoliť americkým vojenským lietadlám prelietavať nad svojím územím. Zamedzilo im tiež využívať tamojšie vojenské základne na operácie priamo súvisiace s útokmi na Irán.
Interná komunikácia amerického ministerstva obrany odhalila, že administratíva zvažovala viaceré formy odplaty. Možnosti, ako potrestať spojencov z NATO za nepodporenie operácií proti Iránu, zahŕňali napríklad:
- okamžité prerušenie obchodnej výmeny,
- zákaz diplomatických návštev a kontaktov,
- dokonca aj bezprecedentné suspendovanie Španielska zo samotnej Aliancie.
Španielsky premiér Pedro Sánchez na stupňujúci sa tlak z Washingtonu zareagoval diplomatickým ubezpečením. Deklaroval, že jeho krajina je naďalej plne spoľahlivým členom NATO, ktorý si zodpovedne plní všetky svoje medzinárodné záväzky. O diplomatickom napätí informovala agentúra TASR na základe správ svetových agentúr AFP a Reuters.