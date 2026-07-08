Americký prezident Donald Trump na summite NATO v Ankare nečakane vyhlásil koniec prímeria s Iránom. Ďalšie rokovania s Teheránom označil za stratu času a potvrdil tvrdé odvetné údery USA v reakcii na iránske útoky v Hormuzskom prielive. Trump nešetril ostrou kritikou a predstaviteľov iránskeho režimu prirovnal k rakovine, ktorej sa treba zbaviť.
Americký prezident Donald Trump v stredu 8. júla na summite NATO v tureckej Ankare vyhlásil, že podľa jeho názoru sa dočasné prímerie medzi Spojenými štátmi americkými (USA) a Iránom definitívne skončilo. V reakcii na najnovšiu vlnu vzájomných útokov označil ďalšie spoločné rokovania za zbytočné.
„Podľa mňa sa prímerie skončilo. Nechcem mať s nimi už nič spoločné... Porozprávam sa s našimi vyjednávačmi, oni chcú rokovať. Pokiaľ ide o mňa, zaoberať sa s nimi je len strata času,“
vyhlásil Trump pred novinármi.
Odvetné údery za útoky na lode
Americký prezident sa tak vôbec po prvýkrát vyjadril k najnovším útokom Spojených štátov na Irán, ktoré Washington spustil v reakcii na údajné iránske ataky na plavidlá v Hormuzskom prielive. Trump pritom odkázal na obdobie niekoľkodňových pohrebných obradov nebohého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího, ktorý zahynul na samom začiatku spoločnej americko-izraelskej vojenskej operácie koncom februára.
„Povedali sme im: ‚Vybavte si váš pohreb.‘ No namiesto toho včera začali vystreľovať rakety a útočiť na lode. Tak sme ich včera v noci veľmi tvrdo zasiahli. Povedal som im, že zakaždým, keď udrú, my udrieme späť. Samozrejme, sú to nečestní hráči, takže útočia na každého,“
poznamenal šéf Bieleho domu a potvrdil tak eskaláciu napätia v regióne.
Ostré slová a koniec mierovej dohody
Podľa jeho slov Teherán zrejme nemá žiaden konkrétny plán a mierovú dohodu s Washingtonom mal uzavrieť už dávno. Následne prešiel k mimoriadne ostrej rétorike.
„Nemám ich rád... Sú to zlí, chorí ľudia a musíme sa ich zbaviť – sú ako rakovina. Sú ako rakovina. A viete, čo treba urobiť? Rakoviny sa treba zbaviť včas,“
uviedol Trump. Situácia tak zostáva po najnovších útokoch neistá a nádeje na diplomatické riešenie sa rozplývajú. Predchádzajúce snahy o zmier totiž stroskotali, pričom len nedávno sa obe strany zaviazali k nasledovnému:
- USA a Irán podpísali 17. júna memorandum o porozumení, ktoré dočasne pozastavilo vojenské operácie,
- obe krajiny sa ním zaviazali k 60-dňovému obdobiu rokovaní,
- cieľom tohto dialógu malo byť dosiahnutie konečnej a trvalej mierovej dohody.
O aktuálnych vyjadreniach amerického prezidenta informovala agentúra TASR na základe správy britskej spravodajskej stanice Sky News.