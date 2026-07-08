Letné cesty si vyžiadali ďalšiu krutú daň. Na diaľnici D1 neďaleko Martina došlo v stredu v skorých ranných hodinách k tragickej dopravnej nehode. Len 43-ročný vodič osobného auta tam z doposiaľ nezistených príčin narazil do odstaveného kamióna a zvodidiel. Zraneniam na mieste podľahol.

K tragickej dopravnej nehode došlo v stredu 8. júla v skorých ranných hodinách na diaľnici D1 v okrese Martin. Vodič osobného motorového vozidla značky Škoda jazdil v smere od Žiliny na Ružomberok v pravom jazdnom pruhu.

Náraz do kamióna a zvodidiel

Pokojná jazda sa zmenila na tragédiu tesne pred zjazdom. Podľa zistení sa nehoda odohrala v nasledujúcom slede:

  • pred odpočívadlom Turčianska Štiavnička vodič z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do odbočovacieho jazdného pruhu,
  • v pruhu narazil do zadnej časti návesu odstavenej jazdnej súpravy,
  • po tvrdom náraze vozidlo následne narazilo do zvodidiel a úplne sa prevrátilo.

Zranenia nezlučiteľné so životom

Privolané záchranné zložky už mužovi za volantom zdemolovaného vozidla nedokázali pomôcť. 43-ročný vodič utrpel pri devastačnej nehode fatálne zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým priamo na mieste podľahol.

„Presné príčiny a všetky okolnosti tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,“

uviedla k prípadu polícia, ktorá sa okolnosťami havárie naďalej intenzívne zaoberá.