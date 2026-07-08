Niektorí používatelia v zahraničí si všimli, že sa im pri profilových fotkách kontaktov začala zobrazovať malá zelená bodka. WhatsApp totiž v rámci beta verzie testuje nový vizuálny indikátor. Vysvetlíme, čo presne znamená, kde sa zobrazuje a ako si ho v prípade potreby môžete skryť.
Čo tá zelená bodka znamená
Ide o nový ukazovateľ prítomnosti. Zelený kruh v pravom dolnom rohu profilovej fotky znamená, že daný kontakt je práve online, teda aktívny v aplikácii. Keď sa odhlási alebo aplikáciu zatvorí, bodka v reálnom čase zmizne. V praxi tak nahrádza starší textový popis „online“, ktorý sa predtým zobrazoval pod menom kontaktu, modernejším vizuálnym riešením. Je to podobný princíp, aký poznáme zo sietí Messenger či Instagram.
Kde sa zobrazuje a v akej fáze je
Zatiaľ je funkcia veľmi obmedzená. Bodka sa objaví len na obrazovke s informáciami o kontakte, teda keď ťuknete na meno kontaktu v hornej lište otvorenej konverzácie. Nezobrazuje sa v hlavnom zozname chatov ani priamo v konverzácii, hoci sa to podľa všetkého môže v budúcnosti zmeniť.
Dôležité je, že ide o testovaciu funkciu. WhatsApp ju spustil najprv pre časť beta testerov na Androide a začiatkom júla 2026 ju rozširuje aj do beta verzie pre iPhone. Aktivuje sa na strane serverov, takže sa nedá vynútiť len aktualizáciou aplikácie, a bežní používatelia v stabilnej verzii ju zatiaľ nemajú. Dátum plošného vydania nie je známy. Funkcia je súčasťou pripravovaného centra kontaktov, na ktorom WhatsApp pracuje.
A čo súkromie?
Toto je najdôležitejšia časť. Zelená bodka rešpektuje existujúce nastavenia súkromia a neobchádza ich. Znamená to, že ak máte skrytý svoj stav pre naposledy videný a online, bodka sa pri vás ostatným vôbec nezobrazí. Zároveň platí, že ako online sa zobrazujete len vtedy, keď máte aplikáciu skutočne otvorenú. Nejde teda o nový spôsob sledovania, ale o vizuálnu nadstavbu informácie, ktorá v aplikácii existovala aj doteraz.
Ako zelenú bodku skryť: návod
Ak nechcete, aby ostatní videli, že ste online (a teda aby sa pri vás zelená bodka zobrazovala), stačí upraviť nastavenia súkromia:
- Otvorte WhatsApp a prejdite do časti Nastavenia.
- Ťuknite na Súkromie.
- Vyberte položku Naposledy videný a online.
- Pri možnosti Naposledy videný zvoľte Nikto (prípadne Moje kontakty okrem...).
- Pri možnosti Kto vidí, keď som online zvoľte Rovnako ako naposledy videný.
Dôležité upozornenie: toto nastavenie je obojstranné. Keď skryjete svoj online stav pred ostatnými, prestanete ho vidieť aj vy pri nich, takže zelené bodky pri iných kontaktoch vám tiež zmiznú. Ak sa chcete novej funkcie zbaviť úplne, druhou možnosťou je opustiť program beta testovania, keďže v stabilnej verzii sa zatiaľ nenachádza. Samostatný prepínač len na vypnutie zelenej bodky bez ovplyvnenia ostatných nastavení zatiaľ spoločnosť Meta nepotvrdila.
Oplatí sa to vôbec riešiť?
Pre väčšinu ľudí ide o kozmetickú zmenu. Zelená bodka len prehľadnejšie zobrazuje to, čo sa dalo zistiť aj predtým. Ak vám doteraz zobrazovanie online stavu neprekážalo, nič sa pre vás v podstate nemení. Ak si však na svojom súkromí zakladáte, dobrou správou je, že kontrolu máte vo vlastných rukách a spomínané nastavenia fungujú aj na túto novinku. A keďže je zatiaľ len v beta verzii, väčšina slovenských používateľov ju uvidí až o nejaký čas, ak vôbec.