Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov pokračuje. Súd v Pezinku prehráva telefonáty Mariana K. z väzby a na rad prišiel aj kľúčový svedok Peter Tóth. Bývalý siskár vysvetľoval svoje kontakty s políciou v čase, keď sa rozhodol spolupracovať, a Marian K. musel objasňovať svoj údajný rodinný vzťah k dcére Aleny Zs.
Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, pokračuje v stredu 8. júla na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku prehrávaním telefonátov obžalovaného Mariana K. z väzby. V budove súdu je prítomný aj svedok Peter Tóth, keďže je plánované odstraňovanie rozporov v jeho výpovediach.
Telefonáty z väzby a krstný otec
Bývalý šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby (SIS) Tóth absolvoval trojdňový výsluch už v júni. Okrem iného v ňom podrobne opisoval momenty, keď nadobudol podozrenie voči obžalovaným Marianovi K. a Alene Zs. vo veci objednávky Kuciakovej vraždy.
Obžalovaný Marian K. na stredajšom hlavnom pojednávaní odmietol, že je krstným otcom dcéry obžalovanej Aleny Zs.
„Poprosila ma, aby som odviezol jej dcéru z lyžiarskeho výcviku na Martinských holiach. Keďže nie som rodinný príslušník, tak učiteľka vyžadovala nejaké prepojenie, vzťah s dcérou Aleny Zs. Vtedy Alena Zs. povedala, že po dcéru príde krstný otec,“
vysvetľoval pred súdom svoju verziu Marian K.
Stretnutie so Zurianom a strana Cieľ
Okrem iných sa na súde prehrával aj hovor Mariana K. s Tóthom z 1. októbra 2018. Marian K. bol v tom čase vo väzbe vo veci televíznych zmeniek. Tótha sa v telefonáte pýtal najskôr na súkromné veci. Potom svedok ozrejmil Marianovi K. dátum 25. januára 2018, keď mali byť odovzdané hárky na založenie politickej strany Cieľ. Obžalovanému vtedy svedok do telefónu povedal, že sa nachádza v krčme.
„Predpokladám, že v tom čase som mohol byť na stretnutí so Zurianom,“
ozrejmil svedok Tóth skutočné pozadie svojho vtedajšieho pohybu. Na júnovom hlavnom pojednávaní svedok hovoril, že po tom, ako sa rozhodol spolupracovať s políciou, absolvoval najskôr stretnutie s vtedajším šéfom protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislavom Zurianom. Nevylučuje však, že toto stretnutie sa mohlo uskutočniť až 2. októbra 2018. Pred súdom zopakoval, že prvýkrát vypovedal v piatok 5. októbra 2018.
Kontext káuz a doterajšie tresty
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači (okres Galanta) aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z jej objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Prípad sa po tretí raz dostal na ŠTS po tom, čo predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. V kauze už padli tieto právoplatné tresty:
- vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody,
- sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó dostal 15 rokov nepodmienečne.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Plánovanie vrážd sa malo odohrať v nasledujúcich obdobiach:
- objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017,
- objednávka v prípade Petra Šufliarskeho pribudla v roku 2018.
K ich samotnej realizácii však napokon nedošlo. Právoplatne odsúdený v tejto veci je od roku 2022 Tomáš Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.