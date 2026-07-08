Leto a grilovacia sezóna sú v plnom prúde, no s prípravou jedla vonku sa spájajú aj viaceré zdravotné riziká. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR preto vydal dôležité odporúčania, ako bezpečne pripravovať mäso na grile. Odborníci radia, ako správne rozmrazovať suroviny, predchádzať vzniku rakovinotvorných látok a vyhnúť sa nebezpečným baktériám.
Zmrazené mäso treba pred grilovačkou nechať vždy bezpečne rozmraziť, ideálne v chladničke. Podľa odborníkov z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by sa nikdy nemalo nechávať voľne pri vonkajšej teplote alebo v teplej vode, pretože hrozí vysoké mikrobiologické riziko. Ak by ste na gril položili zamrazené mäso, môže sa stať, že v strede zostane úplne surové, zatiaľ čo na povrchu sa spáli.
Ako na prípravu a samotné grilovanie
Hygienici odporúčajú mäso pred grilovaním správne pripraviť. Pre dosiahnutie najlepšieho a najbezpečnejšieho výsledku by ste mali dodržiavať tieto kroky:
- mäso nakrájajte na tenšie plátky či menšie kúsky,
- predpripravte ho naklepaním, čo skráti čas grilovania a mäso sa prepečie rýchlejšie aj v strede,
- grilujte pri miernejšej teplote a mäso pravidelne obracajte, vďaka čomu bude menej spálené na povrchu a dobre prepečené vo vnútri,
- mäso pečte na hliníkovej fólii či špeciálnej tácke.
„Zabráni sa tým odkvapkávaniu šťavy a tuku do pahreby, čím sa znižuje tvorba nebezpečných látok uvoľňovaných spaľovaním tukov,“
vysvetľuje úrad dôvod používania grilovacích tácok a fólií.
Pozor na drevo a prísnu hygienu
Úrad zároveň pripomína, aby sa pri príprave jedla používalo výlučne drevené uhlie alebo brikety určené priamo na grilovanie. Nikdy sa nesmie použiť napríklad drevo natreté farbou, pretože v takom prípade vzniká mimoriadne nebezpečenstvo uvoľňovania chemických rakovinotvorných látok.
Dôležité je tiež dodržiavať prísne hygienické zásady, ktoré zabránia tráviacim ťažkostiam:
- dôsledne oddeľujte surové potraviny a tepelne upravené pokrmy, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii,
- pokrm po príprave čo najskôr skonzumujte a nenechávajte ho zbytočne dlho stáť pri vonkajšej teplote,
- dbajte na dôkladnú čistotu rúk, náradia, náčinia a utierok,
- jedlo neustále chráňte pred muchami a ďalším dotieravým hmyzom.