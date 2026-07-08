Dánska premiérka Mette Frederiksenová na summite v Ankare rázne odmietla nároky Spojených štátov na Grónsko. V reakcii na opakované vyhlásenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnom prevzatí kontroly nad týmto strategickým arktickým územím Kodaň jasne odkázala, že ostrov nie je na predaj. Napätie umocňujú aj predchádzajúce hrozby anexie či kritika zo strany amerického viceprezidenta.
Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu 8. júla v tureckej Ankare vyhlásila, že Grónsko nie je na predaj. Reagovala tak na opakované výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, podľa ktorého by toto autonómne dánske územie mal kontrolovať Washington, a nie Kodaň.
Odkaz do Washingtonu: Územie nie je na predaj
Dánska líderka sa k téme vyjadrila bezprostredne pred začiatkom rokovania štátov Severoatlantickej aliancie (NATO).
„Včera som počula amerického prezidenta a myslím si, že postoj Spojených štátov je, žiaľ, v tejto otázke veľmi jasný. Náš postoj je rovnako jasný ako po celý čas: Grónsko, samozrejme, nie je na predaj,“
povedala Frederiksenová prítomným novinárom.
Dánska premiérka zároveň vyjadrila pevnú nádej, že všetci budú rešpektovať právo obyvateľov Grónska na sebaurčenie.
„Sme suverénne štáty a potrebujeme, aby všetci rešpektovali našu územnú celistvosť a našu suverenitu. Dánsko je pripravené brániť každý centimeter územia NATO vrátane vlastného územia,“
doplnila s tým, že sa Dánsko spolieha na to, že spojenci v prípade útoku dodržia svoj kľúčový záväzok vzájomnej obrany.
Hrozba anexie a kritika z USA
Napätie okolo strategického ostrova vyvolali najmä kroky a vyjadrenia americkej administratívy z posledného obdobia:
- Trump pôvodne vyvolal rozruch hrozbou anexie dánskeho autonómneho územia, pričom tvrdil, že Spojené štáty americké (USA) ho nevyhnutne potrebujú na zaistenie svojej vlastnej bezpečnosti.
- Neskôr tieto vyhlásenia síce mierne korigoval a oznámil, že dosiahol „rámec“ dohody o ostrove s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, no bližšie informácie k tomu neposkytol.
- Americký viceprezident J. D. Vance už vlani obvinil Dánsko, že hrubo zanedbalo bezpečnosť svojho arktického územia.
O diplomatickom napätí na summite informovala agentúra TASR s odvolaním sa na správy svetových agentúr AFP a AP.