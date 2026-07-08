Generálny tajomník NATO Mark Rutte pri príchode na summit v Ankare potvrdil pevné odhodlanie USA a Donalda Trumpa podporovať Alianciu. Zdôraznil však nevyhnutnosť spravodlivého rozdelenia výdavkov na obranu. Súčasťou diskusií lídrov je aj podpora Ukrajiny, pretrvávajúca hrozba zo strany Ruska či najnovšie americké údery na Irán, ktoré Rutte označil za nevyhnutnú reakciu.
Spojené štáty a ich prezident Donald Trump sú pevne odhodlané podporovať NATO, výdavky na obranu však musia byť spravodlivo rozdelené. Pri príchode na vrcholný summit v tureckej Ankare to uviedol generálny tajomník Aliancie Mark Rutte.
Vplyv Trumpa a údery na Irán
Šéf NATO poukázal na to, že výdavky na obranu sa postupne medzi Európou a USA vyrovnávajú. Okrem zhoršenej bezpečnostnej situácie vo svete za to podľa neho môže práve tlak prezidenta Trumpa.
Rutte sa na mieste vyjadril aj k najnovšiemu vývoju na Blízkom východe. Útoky USA na Irán z noci z utorka 7. júla na stredu 8. júla označil za nevyhnutné a rázne to odôvodnil porušením dohodnutého prímeria zo strany Teheránu.
Varovanie pre Rusko a ciele summitu
Rutte pred prítomnými médiami zopakoval, že za dlhodobú hrozbu považuje Rusko. Do Moskvy preto adresoval jasný a nekompromisný odkaz týkajúci sa odhodlania spojencov.
„NATO je obranná aliancia s miliardou obyvateľov, ktorá nezaútočí, no v prípade potreby bude brániť každý centimeter svojho územia,“
vyhlásil generálny tajomník.
V tureckej Ankare sa v utorok a stredu stretávajú prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov NATO. Očakáva sa, že na summite budú rezonovať najmä tieto kľúčové témy a ciele:
- opätovné potvrdenie podpory Ukrajine a prísľub jej ďalšej pomoci,
- snaha európskych lídrov dokázať americkému prezidentovi, že plnia sľub z minuloročného summitu v Haagu,
- záväzok, že do roku 2035 budú členské krajiny vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP.
Slovensko na týchto dôležitých medzinárodných rokovaniach v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini. O očakávaniach zo summitu a postojoch lídrov informovala agentúra Reuters.