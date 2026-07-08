Severoatlantická aliancia investuje miliardy dolárov do modernizácie svojej vzdušnej včasnej výstrahy. Namiesto amerických strojov od Boeingu siahlo NATO po švédskych lietadlách GlobalEye od spoločnosti Saab. Flotila nahradí starnúce legendy z čias studenej vojny a má byť pripravená čeliť aj moderným hrozbám, akými sú roje dronov.
Severoatlantická aliancia (NATO) v utorok 7. júla oznámila, že plánuje investovať približne 4,5 miliardy dolárov do nákupu až desiatich lietadiel včasnej výstrahy GlobalEye od švédskej spoločnosti Saab. Tieto moderné stroje majú definitívne nahradiť starnúcu letku amerických lietadiel E-3 Sentry z čias studenej vojny.
Európske riešenie namiesto Boeingu
NATO v tomto strategickom nákupe uprednostnilo švédskeho výrobcu lietadiel typu AWACS pred konkurenčnou ponukou E-7 Wedgetail od americkej spoločnosti Boeing. Generálny tajomník Aliancie Mark Rutte uviedol, že lietadlá GlobalEye, ktoré sú postavené na platforme menších kanadských luxusných strojov Bombardier Global 6500, by mohli zasiahnuť aj proti moderným hrozbám, ako sú napríklad roje útočných dronov.
„Týmto spôsobom zabezpečíme, že kapacity NATO v oblasti sledovania a včasného varovania zostanú silné a vierohodné aj v nasledujúcich desaťročiach,“
povedal Rutte počas fóra obranného priemyslu v rámci summitu NATO v tureckej Ankare.
Formálne oznámenie plánu nákupu strojov znamená, že Aliancia teraz vstupuje do priamych rokovaní so spoločnosťou Saab. Jej generálny riaditeľ Micael Johansson odhadol celkovú hodnotu nákupu na spomínaných 4,5 miliardy dolárov. Novinárom potvrdil, že výrobca by mohol s dodávkami začať už v roku 2030, ak by sa príslušná dohoda podpísala čoskoro.
Otázniky okolo tankovania a reakcia na Trumpa
Okolo finálnej podoby nákupu zostáva otvorených ešte niekoľko dôležitých detailov:
- konečný počet lietadiel, ktoré sa členské štáty chystajú kúpiť, zatiaľ nie je definitívne známy,
- zvažuje sa objednanie drahšej verzie GlobalEye, ktorá je schopná dopĺňať palivo vo vzduchu (spočiatku by touto schopnosťou stroje nedisponovali a bola by pridaná až neskôr),
- dopĺňanie paliva za letu sa pritom pri staršej flotile AWACS ukázalo ako mimoriadne užitočné pri misiách v blízkosti Ukrajiny.
Americký prezident Donald Trump dlhodobo vyčíta Európe, že sa pridlho spoliehala na ochranu Spojených štátov a na svoju obranu nevynakladala dostatok vlastných prostriedkov. Zároveň však európske štáty nabáda, aby nakupovali viac amerického vybavenia. Rutte sa preto na podujatí v Ankare snažil zdôrazniť medzinárodný pôvod vybraného systému.
„Rovnako ako jeho predchodca je aj GlobalEye transatlantickým programom, na ktorom sa podieľajú priemyselné odvetvia z Európy a Kanady s podstatným príspevkom zo strany amerického priemyslu. Je to skutočný úspech, ktorý opäť vznikol v rámci NATO,“
uzavrel šéf NATO. O akvizícii informovala agentúra TASR na základe správy agentúry Reuters.