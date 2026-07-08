Nemeckým bezpečnostným zložkám sa podarilo predísť hroziacemu bombovému útoku, ktorý si podľa všetkého objednali ruské tajné služby. Zadržanie dvoch takzvaných jednorazových agentov na vonkajších hraniciach Európskej únie odhalilo novú, bezohľadnú taktiku Moskvy. Terčom mala byť nemecká firma, ktorá podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne.
Na hranici medzi Srbskom a Maďarskom zadržali bezpečnostné orgány dvoch ruských špiónov. Tí podľa informácií denníka Bild z utorka 7. júla zjavne plánovali bombový útok na území Nemecka. Úrady vychádzajú z predpokladu, že terčom plánovaného útoku mala byť firma, ktorá aktívne podporuje Ukrajinu v jej obrannej vojne proti Rusku. Konkrétny názov spoločnosti ani potenciálne miesto útoku nemecké úrady z bezpečnostných dôvodov zatiaľ nezverejnili.
Jednorazoví agenti: Nová taktika tajných služieb
Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) informoval príslušné domáce útvary o zadržaniach v Srbsku už minulú stredu 1. júla. Tieto prípady odhalili novú metódu ruských tajných služieb, ktorá sa spolieha na takzvaných „jednorazových agentov“. Tieto osoby spĺňajú nasledujúcu charakteristiku:
- nie sú to vyškolení, profesionálni príslušníci tajných služieb,
- ide o platených pomocníkov a „pešiakov“, ktorých si služby najímajú výhradne na jednu konkrétnu misiu,
- riziko, že títo agenti budú odhalení a zatknutí, zadávateľ vopred vedome akceptuje.
Séria podozrivých incidentov v Nemecku
Nemecko sa v poslednom období čoraz intenzívnejšie ocitá v hľadáčiku ruských tajných služieb. Denník Bild v tejto súvislosti pripomína viaceré vážne incidenty z roku 2024, ktoré zapadajú do kontextu sabotáží:
- incident na letisku v Lipsku, kde balík prepravnej spoločnosti DHL začal horieť tesne pred odletom nákladného lietadla (vyšetrovanie litovských úradov vtedy viedlo priamo do Ruska),
- rozsiahly a podozrivý požiar v berlínskom závode zbrojárskeho výrobcu Diehl,
- zadržanie dvoch mužov s nemecko-ruským občianstvom v Bavorsku, ktorí nelegálne monitorovali strategickú vojenskú základňu Bundeswehru.
BfV predložil už v predchádzajúcom roku samostatnú analýzu zameranú na hrozby zo strany Ruskej federácie s názvom „Ohrozenie ruskou špionážou, sabotážou a dezinformáciami“.
„Rusko bude v Nemecku aj naďalej mieriť na politické a spoločenské deliace línie s cieľom využiť ich ako východiskové body pre manipulatívne ovplyvňovanie,“
varuje nemecký úrad v závere svojho dokumentu. O prípade informovala agentúra TASR na základe správy nemeckého denníka.