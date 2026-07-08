Agent amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v Houstone smrteľne postrelil Mexičana, ktorý v USA žil desaťročia. Zatiaľ čo úrady tvrdia, že muž použil svoje auto ako zbraň a agent konal v sebaobrane, rodina obete hovorí, že bol na ceste do práce. Podobné smrteľné incidenty z minulosti už vyvolali vážne pochybnosti o primeranosti zásahov federálnych orgánov.
Agent amerického Imigračného a colného úradu (ICE) v utorok 7. júla v meste Houston postrelil štátneho príslušníka Mexika, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel na následky zranení. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti USA (DHS) tvrdí, že príslušníci ICE sa snažili zastaviť vozidlo tohto muža v rámci cieleného zásahu zameraného na zadržanie nelegálneho migranta.
Auto ako zbraň a verzia rodiny
Zastreleného muža identifikovali ako Lorenza Salgada Arauja. Podľa oficiálneho stanoviska bezpečnostných zložiek kládol pri pokuse o zadržanie odpor.
„Vodič tohto vozidla – nelegálny migrant z Mexika – sa pokúsil vyhnúť sa zadržaniu. Na základe informácií, ktoré máme, vrazil do vozidla ICE, odmietol uposlúchnuť viacero verbálnych príkazov a použil svoje vozidlo ako zbraň pri pokuse prejsť príslušníka ICE, čo viedlo k tomu, že náš príslušník v sebaobrane vystrelil zo zbrane,“
uviedlo DHS vo svojom vyhlásení k tragédii. Prípad už prevzal Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI), ktorý podľa ministerstva vedie vyšetrovanie v súvislosti s možným napadnutím príslušníka federálnych bezpečnostných zložiek.
Salgada po streľbe previezli do miestnej nemocnice, kde podľahol zraneniam. Jeho syn Ronaldo na sociálnej sieti Facebook uviedol na obranu svojho otca nasledujúce skutočnosti:
- v čase incidentu bol na ceste do práce,
- v Spojených štátoch amerických žil už takmer 35 rokov,
- dlhodobo pracoval v stavebníctve.
Pochybnosti a sporné zásahy z minulosti
V tomto roku nedošlo k podobnému incidentu prvýkrát. Verejnosťou rezonovali aj ďalšie smrteľné zásahy:
- Agent ICE 7. januára v Minneapolise smrteľne postrelil 37-ročnú Američanku Renée Goodovú, ktorá ho údajne chcela zraziť autom.
- Agenti Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) taktiež v Minneapolise 24. januára zastrelili rovnako starého zdravotníka Alexa Prettiho, amerického občana, ktorý bol údajne ozbrojený a kládol odpor pri zatýkaní.
V oboch týchto starších prípadoch federálni predstavitelia obvinili obete, že boli hrozbou pre agentov, ktorí len konali v sebaobrane. Neskôr zverejnené videá však tieto tvrdenia výrazne spochybnili a podnietili obvinenia z prekročenia právomocí orgánov i z nedostatočného výcviku ich príslušníkov. O udalosti informovala agentúra TASR na základe správ od agentúr AFP, Reuters a príspevku DHS na sieti X.