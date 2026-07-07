Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinil európske krajiny z toho, že vyvíjajú tlak na Ukrajinu, aby pokračovala vo vojne proti Rusku. V najnovšom rozhovore taktiež načrtol podmienky pre ukončenie konfliktu, ktoré zahŕňajú výrazné územné ústupky Kyjeva. Zároveň však kategoricky odmietol obavy Západu z rozpútania tretej svetovej vojny, pričom označil Rusko za príliš zodpovednú krajinu.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že európske štáty cielene tlačia na Ukrajinu, aby vojna pokračovala. Uviedol to v rozhovore pre švajčiarsky týždenník Die Weltwoche, ktorý bol zverejnený v utorok 7. júla.
Historická chyba a vymývanie mozgov
„Európske krajiny si stále myslia, že môžu strategicky poraziť Rusko,“
povedal Peskov s tým, že ide podľa neho o „najväčšiu chybu v histórii“. Dodal, že práve vďaka európskej podpore nie je Kyjev schopný flexibilne reagovať.
Peskov zároveň opísal aktuálny vývoj zbrojenia v Európe ako proces transformácie a ostro kritizoval využívanie peňazí daňových poplatníkov na tieto vojenské účely. Celý tento proces označil za „vymývanie mozgov európskych daňových poplatníkov“.
Podmienky Kremľa na ukončenie vojny
Podľa ruskej tlačovej agentúry TASS hovorca pre švajčiarske periodikum tiež uviedol, že konflikt na Ukrajine sa skončí deň po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prijme takzvané zodpovedné rozhodnutie. To podľa Peskova nevyhnutne zahŕňa nasledujúce kroky:
- stiahnutie ukrajinských vojsk z Donbasu na východe Ukrajiny,
- stiahnutie vojsk z ďalších území, ktoré Rusko v súčasnosti považuje za svoje vlastné regióny,
- oficiálne právne uznanie „súčasného územného usporiadania“.
Tretia svetová vojna a vzťahy s USA
Peskov pri tejto príležitosti kategoricky odmietol pretrvávajúce obavy Európy, že by vojna na Ukrajine mohla eskalovať do globálneho konfliktu.
„Rusko je príliš veľká a príliš zodpovedná krajina na to, aby bolo iniciátorom tretej svetovej vojny,“
vyhlásil pred švajčiarskymi novinármi. Na záver dodal, že hoci Rusko a Spojené štáty americké (USA) momentálne nemajú ideálne vzťahy, obe strany sú dostatočne rozumné na to, aby spolu naďalej komunikovali. O vyjadreniach informovala agentúra TASR na základe správy od nemeckej agentúry DPA.