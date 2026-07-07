Najväčšia ruská ropná rafinéria v sibírskom Omsku musela po pondelkovom ukrajinskom útoku dronmi zastaviť prevádzku. Zásah poškodil kľúčové destilačné jednotky a na mieste vypukol požiar. Útok je výnimočný svojím dosahom - cieľ sa totiž nachádza až 2 700 kilometrov od územia kontrolovaného Kyjevom, čo môže v Rusku ešte viac prehĺbiť nedostatok pohonných hmôt.
Najväčšia ruská ropná rafinéria v meste Omsku, ležiaca na juhozápade Sibíri, zastavila po pondelkovom (6. júla) ukrajinskom dronovom útoku prevádzku. Informáciu potvrdili dva nezávislé zdroje z prostredia ropného priemyslu.
Zasiahnuté kľúčové jednotky a požiar
Podľa Anatolija Seryševa, vyslanca ruského prezidenta v Sibírskom federálnom okruhu, boli zariadenia rafinérie poškodené, no žiadny zamestnanec našťastie neutrpel zranenia.
„V súčasnosti prebieha odhadovanie škôd a začali sa obnovovacie práce,“
povedal Seryšev, pričom nekonkretizoval, ako presne bola prevádzka rafinérie útokom ovplyvnená.
Rafinériu prevádzkuje spoločnosť Gazprom Nefť, ktorá sa k incidentu bezprostredne nevyjadrila. Podľa zdrojov z prostredia ropného priemyslu však bola zasiahnutá dôležitá destilačná jednotka CDU 10, ktorú následne zachvátil požiar.
Zásah mal priamy vplyv na výrobné kapacity podniku:
- blok CDU 10 pokrýva približne 38 % spracovateľskej kapacity rafinérie (čo predstavuje 24 580 ton denne),
- poškodená bola aj ďalšia jednotka CDU 11 (uvedená do prevádzky v roku 2023), ktorá je schopná spracovať 24 000 ton ropy denne.
Jednotka CDU 11 nebola síce priamo zasiahnutá, no útok narušil niektoré sieťové prepojenia potrebné na jej plynulú prevádzku. Podľa nemenovaných zdrojov by však mohla byť opätovne spustená v blízkom čase. Závod má v zálohe aj dve odstavené primárne rafinačné jednotky (CDU-7 a CDU-8), každú s výrobnou kapacitou 10 000 ton denne, ktoré by sa teoreticky mohli znovu spustiť.
Hrozí nedostatok palív a rekordný dosah dronov
Rafinéria v Omsku v utorok 7. júla prestala ponúkať benzín a naftu na petrohradskej komoditnej burze. To podľa analytikov môže výrazne prehĺbiť už existujúci nedostatok palív v Rusku. V roku 2024 tento závod spracoval približne 22 miliónov ton ropy, pričom vyrobil 5 miliónov ton benzínu a 8 miliónov ton nafty.
Od konca roka 2023 Ukrajina výrazne rozšírila útoky zamerané na ruskú energetickú infraštruktúru a v rokoch 2024 a 2025 zasiahla viaceré významné rafinérie. Tento útok na zariadenie v Omsku je však výnimočný svojou obrovskou vzdialenosťou – tamojšia rafinéria sa nachádza približne 2 700 kilometrov od územia kontrolovaného Ukrajinou. O udalosti informovala agentúra TASR na základe správy od agentúry Reuters.