Tragická nehoda na železnici. V Moldave nad Bodvou prišiel v utorok popoludní o život muž po zrážke s vlakom. Rušňovodič napriek maximálnej snahe a núdzovému brzdeniu nedokázal tragédii zabrániť. Polícia už začala trestné stíhanie a železnice museli na danom úseku nasadiť náhradnú autobusovú dopravu.
K tragickej udalosti došlo v utorok 7. júla krátko pred 14.30 h. Vlaková súprava smerovala z Rožňavy do Moldavy nad Bodvou, keď sa v koľajisku objavila osoba.
Zrážke sa už nedalo zabrániť
Okolnosti prípadu aktuálne vyšetruje polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová priblížila dramatické momenty pred zrážkou.
„Aj napriek použitiu rýchločinného brzdenia a zvukového výstražného znamenia sa zrážke zabrániť nepodarilo,“
uviedla hovorkyňa k postupu rušňovodiča. Zásah záchranných zložiek už nedokázal pomôcť a na mieste boli potvrdené nasledujúce skutočnosti:
- muž utrpel devastačné zranenia, ktorým priamo na mieste podľahol,
- obhliadajúci lekár nariadil vykonanie pitvy,
- rušňovodiča podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom.
Vzhľadom na citlivosť tohto prípadu a s ohľadom na pozostalých obete polícia zatiaľ žiadne bližšie informácie neposkytuje.
Prerušená doprava a náhradné autobusy
Tragédia si vyžiadala aj okamžité obmedzenia v plynulosti železničnej dopravy. Podľa hovorcu Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Jána Bačeka došlo v úseku Turňa nad Bodvou – Moldava nad Bodvou k prerušeniu dopravy z dôvodu stretu rýchlika R 917 s osobou pohybujúcou sa v koľajisku.
„ZSSK zabezpečila náhradnú autobusovú dopravu,“
doplnil hovorca opatrenia dopravcu.