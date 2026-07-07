Zaparkované auto sa v lete zmení na pec za pár minút. Nemecký autoklub ADAC preto otestoval sedem spôsobov, ako mu v tom zabrániť, a výsledky prekvapia. Obľúbená reflexná clona umiestnená zvnútra za predné sklo skončila až na štvrtom mieste. Medzi najlepším a najhorším riešením pritom autoklub nameral rozdiel až 10 °C. A rozhoduje jediná vec: kde presne slnečné žiarenie zastavíte.
Ako prebiehal test
ADAC do testu (ktorý pôvodne pochádza z roku 2021, no počas horúčav opäť rezonuje) zapojil sedem rovnakých vozidiel Dacia Duster. Zaparkoval ich na poludňajšie slnko a niekoľko hodín meral, ako sa im ohrieva interiér. Referenčné auto bez akejkoľvek ochrany sa rozpálilo na 53 °C. Pre predstavu, ADAC pripomína, že vzduch v aute dosiahne 50 °C už po pol hodine a takmer 60 °C po 90 minútach, pričom povrchy ako volant či palubovka sa rozhorúčia aj na viac ako 70 °C, čo hrozí popálením.
Poradie od najlepšieho po najhoršie
Podľa nameranej teploty vzduchu v kabíne dopadli jednotlivé riešenia takto:
- Vonkajšia plachta cez všetky okná (takzvaná polgaráž): 43 °C. Jasný víťaz, o 10 °C menej ako bez ochrany.
- Vonkajšia reflexná fólia na prednom skle: 45 °C. Silná alternatíva, o 8 °C menej.
- Svetlé (biele) auto: približne 48 °C. Svetlý lak znamenal interiér o zhruba 5 °C chladnejší ako pri tmavom aute.
- Reflexná clona za sklom zvnútra: 49 °C. Populárne riešenie, no len o 4 °C menej.
- Biela látka na palubovke: 50 °C. Len o 3 °C menej.
- Tónované bočné a zadné sklá: približne 51 °C. Na teplotu vzduchu vplyv len okolo 2 °C.
- Referenčné auto bez ochrany: 53 °C.
Prečo populárna clona za sklom sklamala
Kľúč je v tom, kde sa žiarenie zastaví. Vonkajšie riešenia, teda plachta a fólia na skle, odrazia slnečné lúče skôr, ako vôbec prejdú cez sklo. Vnútorná clona ich naopak pustí cez sklo dnu a až potom sa ich snaží odraziť, pričom teplo už zostáva uväznené v kabíne, podobne ako v skleníku. Preto vnútorná clona zníži teplotu vzduchu len málo. ADAC navyše upozorňuje, že vnútorné clony často presne nesadnú na sklo a časť ich účinku sa tým stráca.
To však neznamená, že je vnútorná clona zbytočná. Hoci teplotu vzduchu zníži málo, spoľahlivo ochráni palubovku a volant pred priamym slnkom, takže po nasadnutí sa ich dotknete bez rizika popálenia.
Čo z toho platí pre vodičov
Najúčinnejšia polgaráž je zároveň lacná, kúpite ju rádovo za 20 eur, no na každodenné parkovanie či do rušných ulíc je nepraktická. Rozumným kompromisom medzi účinnosťou a pohodlím je vonkajšia fólia na predné sklo. Vnútorná clona zase vyhráva na jednoduchosti a chráni povrchy. Zaujímavý je aj efekt tónovania: na teplotu vzduchu má malý vplyv, no výrazne chráni povrchy, napríklad zadné sedadlá sa s tónovaním rozpálili len na 48 °C namiesto 57 °C. Pre rodiny s deťmi je preto ideálna kombinácia clony na predné sklo, bočných roliet a legálneho tónovania od stredového stĺpika. A dobrá správa na záver: takmer každá ochrana výrazne zníži teplotu povrchov, volant podľa ADAC ostane o 14 až 26 °C chladnejší.
Nezabudnite na bezpečnosť
Nech použijete akúkoľvek ochranu, pred jazdou auto vždy poriadne vyvetrajte. A pripomeňme to najdôležitejšie: v horúčavách nikdy nenechávajte v zaparkovanom aute deti ani zvieratá, hrozí im vážne prehriatie v priebehu minút. Rovnako do rozpáleného auta nepatria citlivé elektronické zariadenia. Volant, palubovku či detskú sedačku je vhodné prekryť svetlou látkou.
Test ADAC má teda jasné posolstvo. Ak to s ochranou auta pred teplom myslíte vážne, zastavte slnko ešte pred sklom. Vonkajšie riešenia jednoznačne vyhrávajú, zatiaľ čo populárna clona za sklom je skôr pohodlnou pomôckou na ochranu povrchov ako skutočným receptom na chladnejší interiér.