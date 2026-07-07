Počas rekordných letných horúčav zaujal Čínu nezvyčajný fenomén, ktorému sa hovorí strešný dážď. V meste Jün čcheng (Yuncheng) v provincii Šan si začali na strechy výškových obytných budov inštalovať vysokotlakové trysky, ktoré do okolia rozprašujú jemnú vodnú hmlu. Videá, na ktorých z výškových budov stekajú oblaky hmly a ochladzujú ulice pod nimi, sa stali hitom sociálnych sietí. No naozaj ide o náhradu klimatizácie? Pozrime sa na to triezvo.
Ako to funguje
Za javom je jednoduchá fyzika, takzvané odparovacie chladenie. Vysokotlakové trysky rozprašujú mimoriadne jemné kvapôčky vody, ktoré sa v horúcom vzduchu rýchlo odparia, pritom odoberú teplo z okolia a znížia teplotu. Je to ten istý princíp, akým telo chladí pot. Podľa údajov o projekte dokáže systém znížiť miestnu povrchovú aj vzdušnú teplotu o 5 až 8 stupňov Celzia v priebehu niekoľkých minút, a to počas horúčav dosahujúcich okolo 38 stupňov.
Samotný princíp pritom nie je nový. Rozprašovače vodnej hmly sa v Číne bežne používajú v parkoch, na námestiach, peších zónach či zastávkach. Novinkou je práve ich nasadenie na strechy obytných výškových budov.
Prečo práve teraz
Dôvodom je počasie. Čína čelí čoraz častejším a dlhším vlnám horúčav, ktoré vedci spájajú so zmenou klímy, a k tomu sa pridáva efekt mestského tepelného ostrova, keď betón, cesty a budovy pohlcujú a zadržiavajú teplo. V husto obývaných sídliskách, kde nie každý má dostatočné chladenie, sa tak život počas horúčav stáva ťažko znesiteľným. Projekt vyzdvihla aj hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí ako príklad snahy zlepšovať každodenný život ľudí, čo mu dodáva aj propagačný rozmer.
Háčik: kedy to funguje a kedy nie
Tu prichádza dôležitá poznámka. Systém funguje dobre len za veľmi horúcich a suchých podmienok. Voda sa totiž musí stihnúť odpariť pri kontakte s horúcim vzduchom. Ak nie je dosť teplo alebo je vzduch príliš vlhký, hmla sa jednoducho zmení na dážď a spŕchne na okoloidúcich. Práve preto dáva zmysel v suchších oblastiach severnej Číny, no v inom, vlhkejšom podnebí by bol jeho účinok slabší.
Takže naozaj odzvonilo klimatizáciám?
Odpoveď je jasná: nie. Strešný dážď ochladzuje vonkajšie prostredie, povrchy a vzduch okolo budov, nie však interiér bytov. Klimatizáciu doma teda nenahradí, skôr ju dopĺňa a zlepšuje pohodu na uliciach a v okolí domov. Otázniky visia aj nad spotrebou vody, a to najmä v oblastiach, ktoré bojujú s jej nedostatkom. Zástancovia síce argumentujú, že jemná hmla sa rýchlo odparí a spotrebuje relatívne málo vody, no v suchom regióne ide o citlivú tému. Strešný dážď je tak skôr jedným z nástrojov, ako sa mestá prispôsobujú horúčavám, a nie zázračným riešením.
A čo Slovensko a Európa?
Hmlové chladenie nie je Európe cudzie, s rozprašovačmi sa občas stretneme na festivaloch, terasách či v mestách počas horúčav. Ako doplnkový spôsob ochladenia vonkajších priestorov by teoreticky mohlo pomôcť aj u nás, no aj tu platia rovnaké obmedzenia: vyššia vlhkosť a otázka spotreby vody. Odborníci preto na chladenie miest zvyknú odporúčať kombináciu opatrení, od väčšieho podielu zelene a stromov cez tienenie až po svetlé a odrazivé povrchy. Vodná hmla môže byť ich zaujímavým doplnkom, nie však jedinou spásou.
Čínsky strešný dážď je teda skvelou ukážkou toho, ako sa ľudia vynaliezavo prispôsobujú stále horúcejším letám. Zároveň je pripomienkou, že jednoduché a chytľavé riešenie z videa má svoje limity. Klimatizácie zatiaľ pokojne môžu zostať zapnuté, no nápadov, ako si poradiť s horúčavami, bude čoraz viac.