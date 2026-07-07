Nedostatok benzínu v Rusku, ktorý je priamym dôsledkom intenzívnych ukrajinských útokov na tamojšie ropné rafinérie, mení návyky motoristov. Tí vo veľkom hľadajú alternatívu a hromadne prechádzajú na skvapalnený ropný plyn (LPG). Dopyt po úpravách vozidiel je taký obrovský, že servisy hlásia plné kapacity na mesiace dopredu.
Nedostatok benzínu v Rusku núti tamojších motoristov hľadať okamžitú náhradu. Tú aktuálne predstavuje predovšetkým skvapalnený ropný plyn (LPG). Práve na tento druh pohonu Rusi vo veľkom postupne nechávajú upravovať svoje autá.
Extrémny záujem a plné poradovníky
Jegor Popov, ktorého moskovská firma Garant-Gas tieto úpravy pre zákazníkov realizuje, potvrdil, že dopyt v poslednom období prudko vzrástol.
„Čakaciu listinu máme plnú až do septembra,“
povedal Popov k aktuálnemu enormnému záujmu.
Aj Sergej Medvedev, ktorý vlastní firmu Medvedev GBO (tá upravuje vozidlá na pohon LPG podobne ako Garant-Gas), potvrdzuje, že počet záujemcov aktuálne výrazne presahuje jeho reálne kapacity. Z celkového denného dopytu je jeho firma schopná vybaviť len približne 10 % až 15 % požiadaviek.
Rusko ako svetový líder v LPG
Už pred prudkým rastom cien benzínu v krajine (ktoré v určitých obdobiach dokonca prekonali aj ceny v Európe alebo USA) bol LPG v Rusku lacným a ľahko dostupným palivom. Táto situácia z Ruska urobila svetového lídra vo využívaní LPG v motorových vozidlách.
Podľa údajov Svetovej asociácie pre skvapalnený plyn hovoria fakty jasnou rečou:
- v roku 2024 sa v Rusku použilo na pohon áut približne 3,5 milióna ton LPG,
- z celkovej spotreby LPG v Rusku predstavoval skvapalnený ropný plyn využitý priamo ako palivo vo vozidlách vlani približne 54 %.
Sergej Medvedev na záver poukázal na hlavné výhody jazdenia na autách s upraveným pohonom v súčasnej kríze.
„Ceny sú o polovicu či až o dve tretiny nižšie než pri benzíne, navyše, vodičom nehrozia rady ako v prípade tých, ktorí jazdia na benzín,“
dodal. O situácii s palivami v Rusku informovala medzinárodná agentúra Reuters.