Letné kúpanie v Bratislave poznačila tragédia. Vo vodnej nádrži Zlaté Piesky našli bezvládne telo len 20-ročného cudzinca. Presnú príčinu jeho smrti určí až nariadená pitva. Polícia v tejto súvislosti vydala dôrazné varovanie pre všetkých návštevníkov kúpalísk a prírodných vodných plôch, aby nepreceňovali svoje sily a vyhýbali sa alkoholu.
Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave II boli v utorok 7. júla krátko po 13.43 h vyslaní k prevereniu oznámenia o náleze tela bez známok života v obľúbenom rekreačnom areáli vodnej plochy Zlaté Piesky.
Na mieste sa hodnovernosť tohto tragického oznámenia po preverení potvrdila. Podľa doposiaľ zistených informácií ide o 20-ročného muža z Kirgizskej republiky, ktorého telo bolo nájdené pod vodnou hladinou.
Čaká sa na výsledky pitvy
Vyšetrovaním presných okolností tohto prípadu sa aj naďalej intenzívne zaoberajú policajti druhého bratislavského okresu.
„Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti osoby mužského pohlavia určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“
uviedla polícia k aktuálnemu stavu vyšetrovania nálezu tela.
Dôrazný apel na kúpajúcich sa
V súvislosti s touto tragickou udalosťou ochrancovia zákona opätovne apelujú na občanov a návštevníkov kúpalísk či prírodných vodných plôch. Pri vstupe do vody by mali ľudia dodržiavať najmä tieto základné pravidlá:
- byť maximálne opatrní,
- nepreceňovať svoje fyzické sily a plavecké schopnosti,
- nepožívať v nadmernom množstve alkoholické nápoje predtým, ako vstúpia do vody.