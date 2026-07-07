Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa po piatich dňoch skončil výsluch a odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruskóa. Ten v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov opäť usvedčoval Mariana K. a Alenu Zs. Zároveň sa sťažoval na údajnú manipuláciu vyšetrovania v jeho neprospech. Na rad teraz prichádza svedok Peter Tóth.
Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa v utorok 7. júla neskoro popoludní definitívne skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi kľúčového svedka Zoltána Andruskóa v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Na stredajšie (8. júla) hlavné pojednávanie je už predvolaný svedok Peter Tóth, pričom aj v jeho prípade sa budú odstraňovať rozpory vo výpovedi.
Sťažnosti na vyšetrovanie a strach o život
Výsluch Andruskóa spolu s odstraňovaním rozporov trval celkovo päť pojednávacích dní (samotné odstraňovanie rozporov trvalo dva dni). Obžalovanú Alenu Zs. ešte v máji usvedčoval z objednávok vraždy novinára a prokurátorov, pričom hlavným objednávateľom mal byť podľa jeho mienky Marian K.
Na hlavnom pojednávaní sa v utorok popoludní čítal okrem iných aj list, ktorý Andruskó v decembri 2023 adresoval Najvyššiemu súdu SR. Uviedol v ňom, že boli porušené jeho práva ako oznamovateľa trestnej činnosti. Sťažoval sa napríklad na to, že neboli zaznamenané všetky jeho účty a pohyby finančných prostriedkov. Tie by podľa jeho slov jasne dokazovali, že nebol finančne závislý od peňazí plynúcich z násilnej trestnej činnosti.
Spáchanie samotného skutku opakovane vysvetlil strachom o vlastný život, pretože sa mu mali Marian K. a Alena Zs. vyhrážať zabitím. V ďalších listoch hovoril aj o podozreniach z manipulácie vyšetrovania v jeho neprospech a skôr v prospech obžalovaných. Hovoril tiež o chýbajúcich zápisniciach z výsluchov a ďalších podaniach.
„Nepodarilo sa mi to preukázať,“
zopakoval viackrát pred súdom Andruskó na margo svojich podozrení.
Kontext káuz a doterajšie tresty
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači (okres Galanta) aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Prípad sa po tretí raz dostal na ŠTS po tom, čo predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR. V kauze už padli tieto právoplatné tresty:
- vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó (25-ročné nepodmienečné tresty),
- sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó (15 rokov nepodmienečne).
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelia obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Plánovanie vrážd sa malo odohrať takto:
- objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica prišla na jeseň 2017,
- v prípade Petra Šufliarskeho pribudla v roku 2018.
K ich realizácii napokon nedošlo. Právoplatne odsúdený je v tejto vetve prípadu od roku 2022 Tomáš Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.