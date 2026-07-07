Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summite NATO v Ankare apeloval na spojencov, aby výrazne zvýšili podporu ukrajinskej protivzdušnej obrany. Kým boj s dronmi už Kyjev zvláda s vyše 90-percentnou úspešnosťou, najväčšou výzvou zostávajú ruské balistické rakety. Líder brániaceho sa štátu zároveň pripomenul, že vstup jeho krajiny do Aliancie dáva strategický zmysel, o čom bude na okraj summitu rokovať aj s Donaldom Trumpom.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok 7. júla vyzval Severoatlantickú alianciu (NATO) na zvýšenie podpory pre protivzdušnú obranu krajiny. Na summite v tureckej Ankare sa zároveň rázne vyslovil za vstup Kyjeva do tejto obrannej organizácie.
Posledná výhoda Ruska a chýbajúce systémy Patriot
Vo svojom prejave Zelenskyj pochválil svoju krajinu a jej schopnosť zachytávania ruských dronov, ktorá podľa jeho slov aktuálne dosiahla mieru viac než 90 percent.
„Všetko ostatné sme schopní zvládnuť sami, ale pokiaľ ide o protivzdušnú obranu, potrebujeme odhodlanie našich partnerov. Prosím, nech je väčšie odhodlanie a viac rozhodnutí v prospech protivzdušnej obrany jedným z kľúčových výsledkov tohto summitu NATO. So všetkou úctou, žiadna iná krajina nemá schopnosť brániť sa proti útočným dronom v takomto rozsahu,“
skonštatoval ukrajinský prezident s tým, že realita vojny ich prinútila vybudovať si túto schopnosť a dnes sa bránia stovkám útokov vo dne i v noci.
Zdôraznil však, že pre Ukrajinu a celú Európu v súčasnosti zostávajú masívnym problémom ruské balistické rakety.
„Jediné, čo tu v Európe ešte musíme urobiť, je vybudovať silnú obranu proti ruským balistickým raketám... Je to veľká výzva – to je pravda. Je to posledná významná výhoda Ruska,“
povedal Zelenskyj. Americký systém Patriot označil za vynikajúci, ale dodal, že jeho súčasná produkcia zďaleka nestačí na pokrytie rastúceho celosvetového dopytu. O dodávkach tohto systému a ďalších dôležitých témach bude priamo v Ankare diskutovať aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom.
Prečo dáva vstup Ukrajiny do NATO zmysel
Ukrajinský líder vo svojom prejave na summite tiež vyhlásil, že plnohodnotný členstvo Kyjeva v Severoatlantickej aliancii má v aktuálnej geopolitickej situácii jasný zmysel. Z jeho vystúpenia vyplývajú najmä tieto argumenty pre prijatie:
- členské štáty NATO a Ukrajina sa už teraz navzájom vnímajú ako mimoriadne spoľahliví partneri,
- bolo by prirodzené stať sa pevnou súčasťou jednej spoločnej bezpečnostnej komunity,
- Ukrajina zostane v bezprostrednej blízkosti zdroja problému (Ruska) ešte veľmi dlho,
- začlenenie do Aliancie nepredstavuje len ochranu pre Kyjev, ale Ukrajina v NATO znamená predovšetkým zdroj mimoriadnej obrannej schopnosti a cenných skúseností.
O prejavoch a vyjadreniach zo summitu informovala agentúra TASR na základe správ od svetovej agentúry AFP a televízie Sky News.