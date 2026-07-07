Odvolací súd v Paríži potvrdil vinu francúzskej pravicovej líderky Marine Le Penovej v kauze sprenevery európskych fondov. Výrazne jej však zmiernil trest zákazu uchádzať sa o verejné funkcie, čím jej teoreticky otvoril dvere do budúcoročných prezidentských volieb. Napriek tomu bude pre ňu kampaň mimoriadne náročná, keďže musí ešte rok nosiť elektronický monitorovací náramok.
Odvolací súd v Paríži v utorok 7. júla potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie, ktorý uznal pravicovú političku Marine Le Penovú za vinnú zo sprenevery fondov Európskeho parlamentu (EP). Súd jej ale zároveň výrazne zmiernil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie. Politička sa môže voči tomuto rozhodnutiu ešte odvolať na najvyššom súde.
Zmiernený trest a elektronický náramok
Le Penová by na základe nového rozsudku mohla opäť kandidovať, no naďalej musí nosiť monitorovací náramok ešte jeden rok. Samotná prezidentská kampaň by sa preto stala politicky aj logisticky veľmi komplikovanou.
Pôvodný trest zákazu činnosti súd zmiernil nasledovne:
- pôvodne sa Le Penová nemohla uchádzať o verejné funkcie až 5 rokov,
- odvolací súd trest skrátil na 45 mesiacov (z toho 30 mesiacov podmienečne),
- zvyšných 15 mesiacov nepodmienečného trestu už podľa súdu uplynulo.
Politička však už v minulosti jasne uviedla, že ak bude nútená zostať v domácom väzení s náramkom, nemohla by riadne a naplno viesť predvolebnú kampaň.
Kto povedie kampaň a miliónová sprenevera
Le Penová vopred avizovala, že k svojej kandidatúre v prezidentských voľbách sa definitívne vyjadrí v utorok večer v televíznej spravodajskej relácii o 20.00 h. Pokiaľ by kandidatúru odmietla, do volieb sa namiesto nej s najväčšou pravdepodobnosťou prihlási súčasný predseda strany Jordan Bardella.
„Sľúbili sme si, že v tomto odvolacom konaní budeme bojovať a že potom budeme spoločne viesť kampaň, bez ohľadu na to, čo sa stane v najbližších hodinách,“
vyhlásil Bardella deň pred vynesením verdiktu.
Parížsky trestný súd uznal bývalú líderku strany Národné združenie (RN) a 24 ďalších osôb vinnými zo sprenevery už vlani. Išlo o vyše štyri milióny eur z fondov EP, ktoré sa v rokoch 2004 až 2016 nezákonne používali na zamestnávanie asistentov pracujúcich pre stranícke sídlo v Paríži namiesto pre europarlament. Le Penová vtedy dostala prísnejšie tresty:
- štyri roky väzenia (z toho dva podmienečne a dva v domácom väzení),
- peňažnú pokutu 100 000 eur,
- päťročný zákaz uchádzať sa o verejné funkcie.
Jej strana RN dostala zároveň pokutu dva milióny eur, z toho polovicu podmienečne. Le Penová vinu opakovane odmietla a vyhlásila, že strana konala v „dobrej viere“ a stala sa len obeťou politického honu na čarodejnice.
Blížiace sa voľby a šance krajnej pravice
Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že krajná pravica bude v prvom kole budúcoročných volieb jasne viesť. Le Penová v minulosti kandidovala za prezidentku už trikrát. Kým v roku 2012 skončila na treťom mieste, neskôr sa dvakrát dostala až do druhého kola, kde ju napokon vždy porazil Emmanuel Macron.
Nadchádzajúce francúzske prezidentské voľby sa budú konať v dvoch kolách – 18. apríla a 2. mája 2027. O verdikte a politických dôsledkoch informovala agentúra TASR na základe správ od svetových agentúr AFP, AP a Reuters.