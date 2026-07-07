Ukrajinská polícia objavila neďaleko Kyjeva telo hľadanej ženy, ktorá bola podozrivá zo spáchania nedávneho bombového útoku v Monaku. Anastasiu Berezovskú našli s prestrelenou hlavou, pričom z jej vraždy obvinili príslušníka tajnej služby a jeho komplica. Prípad odhaľuje temné pozadie zahŕňajúce prevody kryptomien, mučiareň i pokus o likvidáciu známeho miliardára.
Ukrajinská polícia v utorok 7. júla oznámila, že deň predtým, 6. júla, našla neďaleko Kyjeva mŕtve telo ženy podozrivej zo spáchania bombového útoku v Monaku. Žena mala strelné zranenia hlavy a pre podozrenie z jej vraždy už zadržali príslušníka tajnej služby a jeho komplica.
Nájdené telo patrilo 39-ročnej ukrajinskej občianke Anastasii Berezovskej. Po žene intenzívne pátral Interpol pre pokus o vraždu podnikateľa ukrajinského pôvodu, jeho partnerky a dospievajúceho syna pomocou balíkovej bomby, ku ktorému došlo minulý mesiac v monackom kniežatstve.
Terčom útoku bol známy miliardár
Oficiálne úrady v Monaku síce totožnosť obetí priamo nepotvrdili, no podľa miestnych médií bol terčom útoku 58-ročný občan Vadym Jermolajev, jeho partnerka a 13-ročný syn. O prominentnom podnikateľovi sú známe nasledujúce fakty:
- pôsobí ako jeden z najväčších a najvplyvnejších developerov,
- pravidelne sa objavoval v prestížnom zozname 100 najbohatších ľudí Ukrajiny podľa časopisu Forbes,
- v roku 2019 sa dobrovoľne vzdal ukrajinského občianstva v prospech cyperského.
Priznanie agenta a kryptomeny
Zadržaný príslušník tajnej služby sa počas prehliadky k vražde Berezovskej priznal. Vyšetrovatelia zároveň zistili, že podozriví žene posielali peniaze vo forme kryptomien, a preverovali ich ako osoby potenciálne zapojené do samotného pokusu o vraždu v Monaku.
„Uviedol tiež, že o svojich kontaktoch s Berezovskou, prevodoch peňazí pre ňu ani o žiadnych iných svojich krokoch neinformoval nadriadených a konal na vlastnú päsť,“
uviedla ukrajinská polícia vo svojom vyhlásení bez ďalších podrobností k motívu činu.
Mučiareň v pivnici a šok pre smotánku
Počas prehliadky domu komplica, ktorý je inak bývalým príslušníkom bezpečnostných zložiek, policajti podľa vlastných slov objavili pivničné priestory, ktoré nápadne pripomínali mučiareň. Všetky tieto závažné zistenia a dôkazy už ukrajinská strana oficiálne poskytla úradom v Monaku.
Samotný bombový útok vyvolal v Monaku, ktoré je pre nízke dane dlhodobo obľúbeným a mimoriadne bezpečným miestom svetových boháčov, obrovský šok. Knieža Albert II. násilný útok rázne odsúdil.
„Ide o ohavný zločin,“
vyhlásil panovník. O medzinárodnom kriminálnom prípade informovala agentúra TASR na základe správy agentúry AFP.