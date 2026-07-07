Opozičná strana SaS ostro kritizuje vládnu koalíciu za to, že pred kľúčovým samitom NATO v Turecku komunikuje s verejnosťou výhradne o téme Ukrajiny. Podľa poslanca Juraja Krúpu Slovensko nepozná oficiálny postoj k zvyšovaniu výdavkov na obranu či k naštartovaniu zbrojárskeho priemyslu. Prezident Peter Pellegrini podľa opozície odchádza na rokovania len s prázdnym posolstvom a takzvaným bianko šekom.
Opozičná SaS tvrdí, že jedinou témou samitu NATO pre vládnu koalíciu zostala Ukrajina. Verejnosť sa podľa strany vôbec nedozvedela postoj Slovenska k dôležitým bezpečnostným otázkam. Na utorkovej (7. júla) tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa.
Kritika prezidenta a ignorovanie hrozieb
Podľa Krúpu zostáva názor prezidenta Petra Pellegriniho na ostatné dôležité témy pred verejnosťou úplne skrytý. Opozícia upozorňuje najmä na to, že sa nekomunikovali postoje štátu k nasledujúcim oblastiam:
- navyšovanie výdavkov na obranu,
- naštartovanie domáceho obranného priemyslu,
- závažné otázky globálnej bezpečnosti a hrozba z Ruskej federácie.
„Dozvedeli sme sa, že jediným bodom pre túto vládnu koalíciu na samite je Ukrajina, ako keby sa tam neprerokovali aj iné témy, a o tých nevieme vôbec nič. Budú sa riešiť závažné otázky globálnej bezpečnosti a obrany. Táto téma by mala rezonovať aj u nás na Slovensku,“
zdôraznil poslanec. Zároveň prezidenta kritizuje za to, že ide na samit s takzvaným bianko šekom, čo znamená, že je podľa neho pripravený so všetkým súhlasiť bez vopred definovanej národnej pozície.
„Nevieme, na čom sa v pondelok dohodli, ale prezident tam ide s prázdnym posolstvom od Roberta Fica,“
dodal Krúpa na margo prípravných stretnutí najvyšších ústavných činiteľov.
Oficiálne stanovisko Slovenska a detaily samitu
Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Informoval o tom prezident, ktorý o samite diskutoval v pondelok 6. júla s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (obaja Smer-SD). Na rozhodnutí podporiť závery samitu sa podľa Pellegriniho zhodli všetci traja politici.
Samit NATO v tureckej Ankare sa začína v utorok a potrvá dva dni. Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu 8. júla v prezidentskom komplexe Bestepe. Vrcholné stretnutie hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V Turecku sa samit Aliancie koná len druhýkrát v histórii.