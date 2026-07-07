Rusko by sa podľa poľského ministra zahraničných vecí mohlo pokúsiť o nebezpečnú provokáciu voči Poľsku. Radoslaw Sikorski varuje, že Moskva by na útok pod falošnou vlajkou mohla zneužiť ukrajinské drony. Verejné upozornenie na tieto plány má podľa neho Vladimira Putina odradiť od ich realizácie v čase prebiehajúceho summitu NATO.
Rusko by sa mohlo pokúsiť o provokáciu proti Poľsku s využitím ukrajinských dronov, uviedol poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore pre americkú televíziu CNN. Verejné upozorňovanie na takéto scenáre podľa neho môže odradiť Moskvu od ich uskutočnenia.
Provokácia pod falošnou vlajkou
Šéf poľskej diplomacie zdôraznil, že Rusko v súčasnosti nemá kapacity na priamy útok proti Severoatlantickej aliancii (NATO). Nevylúčil však pokusy o provokácie, ktoré by mohli otestovať reakciu členských štátov.
„To, čoho sú schopní, je určitý druh provokácie pod falošnou vlajkou s využitím dronov – možno ukrajinských dronov – a následné predstieranie, že reagujú na náš falošný, neexistujúci útok,“
vyhlásil Sikorski pred začiatkom summitu NATO.
Už skôr reagoval na informácie spojeneckých spravodajských služieb o možnej provokácii Ruska voči Poľsku. Svoj odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi formuloval jasne:
„Vieme, čo plánuješ, nerob to.“
Pripomenul tiež varovania amerických spravodajských služieb v období pred plnoformátovou ruskou inváziou na Ukrajinu vo februári 2022. Podľa neho práve zverejnenie informácií o možných provokáciách s úmyslom vytvoriť zámienku na vojnu mohlo Moskvu odradiť od niektorých plánovaných krokov. Vyjadril nádej, že tieto varovania budú znamenať, že Putin „nestlačí tlačidlo provokácie“.
Dôvera v amerických spojencov
Minister odmietol akékoľvek pochybnosti o spoľahlivosti Spojených štátov ako spojenca. Na otázku, či Poľsko naďalej dôveruje v americké bezpečnostné garancie, odpovedal kladne. Pripomenul pritom kľúčové body poľsko-americkej obrannej spolupráce:
- na poľskom území aktívne pôsobia americké vojenské jednotky,
- Varšava sa usiluje o zriadenie úplne novej stálej americkej základne,
- hoci možno očakávať znižovanie počtu amerických vojakov v Európe, USA naďalej zostávajú kľúčovým partnerom v oblastiach logistiky, spravodajstva a strategickej podpory.
Spojené štáty zároveň od európskych spojencov požadujú väčšie obranné kapacity, dodal na záver minister. O vyjadreniach informoval varšavský spravodajca agentúry TASR na základe správy agentúry PAP.