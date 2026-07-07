Slovenský premiér rázne odmieta budovanie veterných parkov a budúcnosť domácej energetiky vidí výlučne vo veľkých strategických zdrojoch. Očakávaný masívny nárast spotreby elektriny, ktorý prinesú nové fabriky či rozvoj umelej inteligencie, chce vláda pokryť predovšetkým z jadra a vodných elektrární. Ľuďom zároveň sľubuje, že sa vyhnú rakúskemu scenáru.
Na pokrytie masívneho nárastu spotreby elektrickej energie potrebuje Slovensko veľké strategické zdroje. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v rozhovore pre tlačovú agentúru TASR s tým, že investície do veterných parkov naďalej dlhodobo odmieta.
Jadro a voda namiesto veterných turbín
Premiér zdôraznil, že slovenská energetická stratégia sa musí opierať o stabilné a výkonné riešenia.
„Slovensko nepotrebuje veternú elektrinu, my potrebujeme veľké zdroje, a to je jadro, voda. Máme napríklad Gabčíkovo, ktoré vyrába 10 % všetkej elektriny na Slovensku. Už viac ako 70 % robíme a budeme robiť z jadra. Blížime sa k 80 % elektrickej energie. Ale tým, že v budúcnosti budú vypadávať niektoré zdroje pre vek, tak to chceme nahradiť novým zdrojom,“
vyhlásil Fico. Občanov zároveň ubezpečil, že sa nemusia obávať vizuálneho smogu. Podľa jeho slov katastre slovenských obcí nebudú zastavané veternými turbínami po vzore susedného Rakúska.
Čo ženie spotrebu elektriny nahor?
Zvýšená potreba elektrickej energie podľa predsedu vlády logicky vychádza aj z príchodu nových strategických investícií a technologických trendov. Obrovskú spotrebu budú v najbližších rokoch generovať najmä tieto projekty a odvetvia:
- nová automobilka Volvo na východe Slovenska, ktorá bude vyrábať výlučne elektrické autá,
- výstavba veľkej fabriky na výrobu batérií pre elektrické vozidlá v Šuranoch,
- vznik nových datacentier,
- veľká spotreba elektrickej energie z pohľadu rýchleho nástupu umelej inteligencie (AI).