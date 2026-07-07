Generálny tajomník NATO Mark Rutte na summite v Ankare oznámil plány na nákup nových prieskumných dronov MQ-4C Triton. Ide o prvú takúto akvizíciu v rámci Aliancie, ktorú predbežne odobrili štyri európske štáty. Moderné bezpilotné lietadlá majú zásadne posilniť spravodajské a sledovacie kapacity Severoatlantickej aliancie.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v utorok 7. júla uviedol, že spojenci plánujú kúpiť až päť prieskumných dronov MQ-4C Triton od spoločnosti Northrop Grumman. Predbežnú dohodu o tomto strategickom nákupe už podpísali nasledujúce členské štáty:
- Dánsko,
- Fínsko,
- Nemecko,
- Nórsko.
Nová éra prieskumných operácií zo Sicílie
Išlo by tak o vôbec prvý nákup bezpilotných lietadiel Triton v rámci Aliancie. Tieto moderné stroje by doplnili súčasnú flotilu spravodajských, sledovacích a prieskumných dronov RQ-4D Phoenix. Táto letka je dlhodobo umiestnená na strategickej leteckej základni Sigonella na Sicílii v Taliansku.
Drony Triton aj Phoenix by sa využívali v rámci kľúčového programu pozemného sledovania NATO. Oba typy technicky vychádzajú z osvedčeného modelu Global Hawk od rovnakej spoločnosti (Northrop), ktorý disponuje mimoriadnymi parametrami pre dlhodobé misie:
- rozpätie krídel dosahuje úctyhodných 35,4 metra,
- stroj dokáže zostať nepretržite vo vzduchu viac ako 30 hodín.
Kľúčové obranné kapacity
V prejave na Fóre obranného priemyslu, ktoré sa koná tesne pred summitom NATO v tureckej Ankare, Rutte jednoznačne vyzdvihol význam podobných systémov pre súčasnú bezpečnosť.
„Spravodajské, sledovacie a prieskumné činnosti majú pre Alianciu kľúčový význam,“
zdôraznil šéf NATO pri predstavení nákupu. O akvizícii informovala agentúra TASR na základe správy od agentúry Reuters.