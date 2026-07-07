Ministerstvo dopravy pripravuje novú legislatívu, ktorá zavedie povinné kamerové systémy do kabín rušňovodičov. Opatrenie má priniesť objektívne dôkazy pri vyšetrovaní nehôd a zvýšiť celkovú bezpečnosť na slovenských železniciach. Súčasné zákony takúto povinnosť dopravcom neukladajú, čo sťažuje vyhodnocovanie mimoriadnych udalostí. Verejnosť môže návrh pripomienkovať do polovice júla.
Železniční dopravcovia by mali podľa nového návrhu povinne kamerami zaznamenávať vedenie železničných vozidiel (rušňov) a prípadne aj priestoru pred nimi. Umožní to novela zákona o doprave na dráhach, ktorú pripravuje Ministerstvo dopravy (MD) SR s cieľom zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy. Na medzirezortné pripomienkovanie ho chce rezort predložiť ešte v priebehu júla tohto roka. Vyplýva to z predbežnej informácie zverejnenej na legislatívnom portáli Slov-Lex.sk.
Zákonný rámec a ochrana údajov
Navrhovaná úprava má vytvoriť jednoznačný zákonný rámec pre používanie obrazových záznamov. Tie sa budú v praxi využívať najmä na tieto účely:
- zisťovanie presných príčin železničných nehôd a mimoriadnych udalostí,
- bezpečnostné vyšetrovanie a objektívne dokazovanie,
- prijímanie preventívnych opatrení v železničnej doprave.
„Zároveň sa navrhuje upraviť osobitné podmienky spracúvania osobných údajov vrátane rozsahu spracúvaných údajov, doby uchovávania záznamov, okruhu oprávnených osôb, technických a organizačných opatrení na ochranu záznamov a obmedzenia vybraných práv dotknutých osôb v nevyhnutnom a primeranom rozsahu,“
informovalo ministerstvo dopravy o pravidlách pre nakladanie s citlivými dátami.
Prevencia zlyhania a objektívne dôkazy
Zavedenie obrazového zaznamenávania v kabínach rušňovodičov podľa ministerstva predstavuje dôležité bezpečnostné opatrenie, ktorého primárnym cieľom je posilniť prevenciu.
„Ide o prostredie, v ktorom výkon práce prebieha s vysokou mierou samostatnosti a kde aj individuálne pochybenie môže mať závažné následky,“
zdôvodnilo MD SR. Analýzy dopravnej bezpečnosti totiž jasne poukazujú na to, že kamerové systémy môžu výrazne prispievať k znižovaniu pravdepodobnosti vzniku nehôd.
Súčasná právna úprava neustanovuje výslovnú povinnosť železničného podniku zabezpečiť takéto obrazové zaznamenávanie. Zisťovanie príčin nehôd je tak v praxi často odkázané na následné výpovede, dostupné technické údaje a iné nepriame dôkazné prostriedky.
„V dôsledku uvedeného nemusí byť pri železničných nehodách a mimoriadnych udalostiach vždy dostupný objektívny technický podklad, ktorý by umožnil presné vyhodnotenie priebehu udalosti, konania osôb zúčastnených na prevádzke a okolností, ktoré mohli mať vplyv na jej vznik,“
upozornilo ministerstvo na aktuálne nedostatky. Verejnosť sa môže do prípravy tejto novely zákona o doprave na dráhach zapojiť zasielaním podnetov a návrhov do piatka 17. júla.