Generálna prokuratúra odhalila absolútne nezvládnuté vyšetrovanie a závažné porušenia zákona v prípade, ktorý predchádzal tragickej vražde učiteľky v Gelnici. Generálny prokurátor Maroš Žilinka upozornil na to, že manžel obete mal byť stíhaný za podstatne závažnejší zločin. Konanie polície i prokuratúry označil za plné pochybení a žiada vyvodenie prísnej zodpovednosti.
Generálna prokuratúra (GP) SR zistila v trestnej veci, ktorá bezprostredne predchádzala tragédii vraždy učiteľky Zuzany V. v Gelnici, závažné porušenia zákona. Prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu vo veci jej manžela, podľa zistení nebolo vykonané v súlade so platnou legislatívou.
Okresný súd Spišská Nová Ves uložil 9. júna Tomášovi V. len podmienečný trest odňatia slobody v trvaní ôsmich mesiacov s odkladom na 15 mesiacov a ochranné protialkoholické liečenie ambulantnou formou. Zuzana V. následne 20. júna po útoku svojho manžela zomrela. Tomáš V. aktuálne čelí obvineniu z obzvlášť závažného zločinu vraždy a je stíhaný väzobne.
Chybná kvalifikácia a ignorované domáce násilie
Skutok, pre ktorý bol Tomáš V. pôvodne trestne stíhaný, bol nesprávne právne kvalifikovaný ako prečin nebezpečného vyhrážania.
„Po preskúmaní veci treba konštatovať, že prípravné konanie, ktoré vyústilo do vydania trestného rozkazu, nebolo vykonané v súlade so zákonom. Boli zistené závažné pochybenia pri viacerých aspektoch trestného konania, ktoré možno označiť za absolútne nezvládnuté z hľadiska správneho vedenia trestného konania vo veci trestného činu patriaceho do kategórie domáceho násilia,“
vyhlásil generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že pri správnom posúdení malo byť stíhanie vedené pre zločin týrania blízkej a zverenej osoby.
Získané dôkazy boli podľa zistení nesprávne vyhodnotené, hoci poškodená opísala dlhodobé a kruté útoky. Zuzana V. polícii uviedla, že zažívala:
- psychický teror a nátlak,
- ničenie osobného majetku (spálené veci, zničené oblečenie),
- ataky namierené voči maloletej dcére,
- sypanie soli, liekov či prostriedku na riad do jedla a nápojov,
- fyzické napadnutia.
Zlyhanie polície aj prokurátorov
Dokazovanie nebolo zamerané na podstatné okolnosti. Výrazné chyby sa stali už pri prvotnom kontakte obete s políciou.
„Prvotný výsluch poškodenej policajtkou bol vykonaný nesprávne, nebolo jej umožnené spontánne vypovedať, otázky jej boli kladené nevhodným a viktimizujúcim spôsobom,“
zdôraznil Žilinka. Riadne vedenie stíhania by podľa neho našlo odraz v prísnejších sankciách, ktoré by zodpovedali vážnosti domáceho násilia.
GP zistila závažné chyby aj vo vlastných radoch. Dozor nad zákonnosťou prípravného konania nevykonával prokurátor špecialista na domáce násilie, hoci takáto špecializácia existuje. Nedošlo k súčinnosti s netrestným úsekom prokuratúry (napriek ohrozeniu maloletej dcéry) a vedúci prokurátori okresnej prokuratúry zlyhali v kontrolnej činnosti.
Tieto zistenia sú podľa Žilinku takého charakteru, že ich nie je možné tolerovať. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať účinné opatrenia, vyvodiť prísnu zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom a o zisteniach bude informovaná aj prezidentka Policajného zboru.