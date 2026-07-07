Český prezident Petr Pavel cestuje na kľúčový summit NATO do Turecka samostatne a oddelene od vládnej delegácie premiéra Andreja Babiša. Účasť hlavy štátu musel po mesiacoch sporov nariadiť až ústavný súd. Kým prezident avizuje, že sa nemieni s premiérom biť o stoličku, vláda sľubuje splnenie aliančných záväzkov a skokové navýšenie obranného rozpočtu.
Český prezident Petr Pavel cestuje na summit NATO v Turecku samostatne, zatiaľ čo z Prahy už odletela česká delegácia pod vedením premiéra Andreja Babiša. Prezident oznámil, že v Ankare sa zúčastní na všetkých hlavných častiach summitu.
Spor o účasť a rozhodnutie súdu
Vláda sa podľa dostupných informácií niekoľko mesiacov usilovala o neúčasť Petra Pavla na summite, hoci česká hlava štátu vzhľadom na tradíciu a svoje ústavné postavenie dlhodobo avizovala svoj záujem. Nezhody vyvrcholili až do podania kompetenčnej žaloby. Ústavný súd následne v predbežnom opatrení vláde prikázal, aby Pavlovi zaistila účasť na summite.
„Nebudem sa s Babišom biť o stoličku pri hlavnom stole. Na rokovaniach sa zúčastním bez pocitu poníženia či frustrácie,“
skonštatoval Pavel k stredajšiemu programu s tým, že v Česku zjavne chýba koordinácia medzi zahraničnou politikou vlády a prezidentským úradom.
Program prezidenta a priority summitu
Česká hlava štátu sa v utorok 7. júla pripojí k neformálnej večeri lídrov, ktorú organizuje turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, a rovnako aj k hlavným častiam rokovaní v stredu 8. júla. Popri tom sa Pavel zúčastní na Fóre obranného priemyslu a na pracovných raňajkách pod záštitou organizácie Globsec.
Podľa prezidenta budú hlavnými témami tohtoročného summitu najmä tieto oblasti:
- výdavky na obranu členských štátov,
- obranný priemysel a vzájomná spolupráca,
- ďalšia podpora brániacej sa Ukrajiny.
Babiš sľubuje miliardy na obranu
Premiér Babiš už skôr uviedol, že summit bude podľa neho špecifický, keďže sa bude intenzívnejšie venovať plneniu obranných záväzkov. Prisľúbil, že Česko sa bude snažiť svoj záväzok plniť. Pred odletom oznámil, že krajina budúci rok navýši rozpočet obrany o 36 miliárd, aby tak vynaložila dve percentá HDP na obranu, ako to požaduje Aliancia.
Na summite v Turecku sa zúčastňujú lídri členských štátov NATO vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa či ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. O situácii informovala agentúra TASR na základe správy českého portálu Novinky.cz.