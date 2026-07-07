Severná Kórea ostro kritizuje zbrojenie Japonska. Zámorská agresia Tokia podľa komunistického režimu už nie je len hypotetickou hrozbou, ale stáva sa reálnou. Ostrá rétorika prichádza v čase, keď Pchjongjang upozorňuje na japonské plány vyvíjať útočné bezposádkové ponorky, no zároveň sám masívne modernizuje a testuje vlastné námorníctvo.
KĽDR tvrdí, že japonská vojenská expanzia naberá nebezpečné rozmery. Vyplýva to z utorkových (7. júla) komentárov severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA o údajných plánoch Tokia vyvinúť útočné bezposádkové ponorky.
„Zámorská agresia Japonska nie je hypotetická, ale skutočná,“
uviedla štátna agentúra vo svojom vyhlásení.
Ofenzívne ponorky a rakety dlhého doletu
Plánované ponorky by podľa KĽDR mohli niesť torpéda a námorné míny, pričom by mohli byť nasadené v tesnej blízkosti pobreží susedných krajín. V prípade konfliktu by to Japonsku umožnilo podnikať preventívne útoky na nepriateľské lode.
Severná Kórea obviňuje susedný štát, že sa vzdal dlhodobo vyznávanej doktríny výlučne obrannej politiky a premenil svoju armádu na „úplne ofenzívnu a agresívnu silu“. KCNA v tejto súvislosti poukázala na viaceré konkrétne snahy Tokia:
- hromadnú výrobu doma vyvinutých rakiet s dlhým doletom,
- vývoj balistickej rakety s doletom až 3 000 kilometrov,
- nasadenie modernizovaných protilodných rakiet a hypersonických kĺzavých zbraní,
- získavanie zahraničných rakiet vrátane amerických striel Tomahawk.
Japonské ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o komentár k týmto obvineniam bezprostredne nereagovalo.
Severná Kórea zbrojí tiež
Komentár agentúry KCNA však paradoxne prichádza v čase zvýšenej snahy samotného Pchjongjangu modernizovať svoje vlastné námorníctvo.
Podľa správ médií severokórejský vodca Kim Čong-un ešte v piatok 3. júla osobne dohliadal na skúšky strategických riadených striel a ďalších zbraní. Tieto moderné zbraňové systémy sú nasadené na novom 5 000-tonovom torpédoborci Kang Kon. Severokórejský diktátor zároveň nariadil, aby bolo toto plavidlo do dvoch mesiacov oficiálne nasadené do ostrej služby. O geopolitickom napätí informovala agentúra TASR na základe správ od agentúry Reuters.