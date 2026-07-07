Kľúčový svedok Zoltán Andruskó na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku vypovedal k detailom prípravy vraždy novinára Jána Kuciaka a prokurátorov. Pred súdom priznal, že pri preberaní podkladov zo sledovania netušil, či je meno Kuciak skutočné, alebo ide len o prezývku. Pojednávanie poznačil aj incident s poznámkami, ktoré svedok po námietkach obhajoby demonštratívne roztrhal.
Kľúčový svedok Zoltán Andruskó v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov, spočiatku nevedel, či je meno novinára skutočné alebo len prezývka. Skonštatoval to na utorkovom (7. júla) hlavnom pojednávaní Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Hlavné pojednávanie momentálne pokračuje odstraňovaním rozporov vo výpovedi tohto kľúčového svedka.
Podklady evokovali prácu policajta
Obhajcu obžalovanej Aleny Zs., Jána Neszméryho, zaujímali okolnosti zo začiatku roka. Pýtal sa na situáciu, keď mala obžalovaná v januári 2018 Andruskóovi na laptope ukazovať podklady zo sledovania novinára. Svedok okrem iného povedal, že v tom čase nevedel, či je meno Kuciak skutočné alebo ide len o prezývku.
„Výstupy zo sledovania boli na úrovni a evokovali mi prácu policajta,“
uviedol svedok k povahe a kvalite odovzdaných materiálov.
Pojednávanie narušil aj menší incident. Právna zástupkyňa obžalovaného Dušana K., Eva Sihelníková, namietala, že si svedok počas výpovede píše poznámky. Hovorila o porušení ustanovení Trestného poriadku a poukázala na to, že v prípade budúcej výpovede by mohol svedok vychádzať aj z týchto poznámok. Andruskó na tieto výhrady reagoval okamžitým roztrhaním popísaného papiera.
Kuciak a príprava vrážd prokurátorov
V prípade vraždy Kuciaka z februára 2018, pri ktorej zomrela vo Veľkej Mači (okres Galanta) aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, čelí obžalobe z objednávky dvojica Marian K. a Alena Zs. Prípad sa po tretí raz dostal na ŠTS po tom, čo predošlé dva rozsudky zrušil Najvyšší súd SR.
V tejto kauze už padli viaceré právoplatné tresty pre iných aktérov:
- vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody,
- sprostredkovateľ vraždy Zoltán Andruskó dostal 15 rokov nepodmienečne.
Okrem vraždy novinára sa súd zaoberá aj prípravou vrážd prokurátorov. Z tohto skutku čelia obžalobe Marian K., Alena Zs., Dušan K. a Darko D.
Podľa obžaloby sa plánovanie vrážd odohralo v nasledujúcich obdobiach:
- objednávka na vraždy Maroša Žilinku a Daniela Lipšica mala prísť na jeseň 2017,
- objednávka na vraždu Petra Šufliarskeho pribudla v roku 2018.
K ich samotnej realizácii však nedošlo. Právoplatne odsúdený v tejto vetve prípadu je od roku 2022 Tomáš Szabó, ktorý sa k príprave vrážd priznal.