Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kuffa je pripravený odstúpiť zo svojej funkcie, ak mu Európska komisia nedá za pravdu v otázke vládnej pripomienky k zonáciám národných parkov. V opačnom prípade očakáva verejné ospravedlnenie od ministrov. Zároveň odmieta obvinenia zo lži od svojho šéfa Tomáša Tarabu a vyjadril sa aj k budúcnosti lesníkov či k svojim prípadným ministerským ambíciám.
Ak Európska komisia nevyhodnotí situáciu v jeho prospech, Filip Kuffa sľubuje odchod z funkcie. Vyhlásil to v relácii TASR TV Štúdio TASR. Vo svojom vystúpení prezentoval k aktuálnej situácii tri jasné postoje:
- odstúpenie z funkcie v prípade, že mu Komisia nedá v spore za pravdu,
- požiadavku na verejné ospravedlnenie ministrov v prípade, ak pripomienka bude predstavovať problém pre plán obnovy,
- kategorické odmietnutie tvrdení, že by v tejto veci akokoľvek klamal.
„Ja som na to teda upozornil v Slovenskom rozhlase, tým pádom pre mňa nemá už nejak zmysel ďalej do toho vŕtať,“
uviedol Kuffa. Opakovane tak odmietol vyjadrenia ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), ktorý ho predtým obvinil zo lži.
Spor o správu lesov a zamestnancov
Štátny tajomník poukázal na to, že envirorezort a jeho organizácie majú pod seba prebrať zamestnancov i techniku štátneho podniku Lesy SR z oblastí, ktoré správy národných parkov získajú. Tarabova argumentácia, že Lesy SR sa majú o národné parky starať najmä po kalamitách a v podobných prípadoch, tak podľa neho nedáva logický zmysel.
Kuffa okrem toho deklaroval, že po zonácii by nemali zostať ľudia pracujúci v lesoch bez zamestnania. Väčšina tých, ktorí v štátnom podniku prídu o prácu, by ju mala nájsť priamo v organizačnej štruktúre ministerstva životného prostredia.
„Ja si skôr myslím, že to sa môže maximálne preniesť na nejakých ľudí, ktorí sú asi v dôchodkovom veku. Ani štátny podnik, nevidel som také iniciatívy, že by mal nejaké snahy prepúšťať,“
uviedol na margo obáv zo straty zamestnania v regiónoch.
Otázka výmeny na poste ministra
Štátny tajomník zároveň priamo neodpovedal na otázku, či by sa od októbra mohol stať novým šéfom envirorezortu. Podľa svojich slov berie politické vyjadrenia súvisiace s prípadným odchodom Tarabu s veľkou rezervou.
„Ja sa držím pri zemi a hovorím: pokým to reálne nebude, nemá zmysel sa ani nejako extra k tomu vyjadrovať,“
uzavrel tému svojich politických ambícií Kuffa. Informácie priniesla agentúra TASR.