Ak sa krajinám Vyšehradskej štvorky (V4) podarí plne obnoviť vzájomnú koordináciu, veľkí hráči v Európskej únii budú musieť rešpektovať spoločný hlas 60 miliónov obyvateľov. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády SR Robert Fico. Slovenské predsedníctvo vo V4 sa chce zamerať výlučne na témy, ktoré štáty spájajú, pričom hneď na prvé rokovanie o cenách energií plánuje pozvať aj nemeckého kancelára.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v rozhovore upozornil, že v predchádzajúcom období sa diali pokusy o rozloženie Vyšehradskej štvorky prostredníctvom cieleného prehlbovania rozdielov v postojoch jednotlivých premiérov.

„Súčasnú zostavu predsedov vlád však vnímam ako skupinu, ktorá chce nájsť a viesť spoločnú reč,“

zdôraznil šéf slovenskej exekutívy k aktuálnej situácii v zoskupení stredoeurópskych štátov.

Návrat k spoločným témam a koordinácii

O záujme obnoviť význam a základnú myšlienku V4 ho presviedča aj súlad na júnovom stretnutí premiérov v Budapešti pri ukončení maďarského predsedníctva. Všetci štyria lídri podľa neho pochopili, že pre reálnu obnovu spolupráce musia byť zdržanliví vo vyjadreniach a venovať sa tomu, čo majú spoločné.

V tejto súvislosti deklaroval, že priority slovenského predsedníctva budú zamerané práve na záujmy s perspektívou zblíženia postojov. Fico preto avizuje obnovenie koordinačných stretnutí pred bruselskými samitmi.

„To bude. Vždy si vyberieme témy, v ktorých sa približujeme a budeme o nich rokovať už s predstihom pred samitmi, aby sme finálne mohli načrtnúť spoločný, koordinačný názor, ktorý predložíme,“

priblížil plánovaný postup.

Sila spoločného veta a hosť z Nemecka

Slovenský premiér je presvedčený, že ak krajiny V4 budú schopné takýmto spôsobom koordinovať svoje postoje, nebude možné ich názor v Európskej únii (EÚ) len tak obísť. Ako hlavné oblasti možného spoločného tlaku spomenul tieto body:

  • spoločný postoj ku kohéznej politike,
  • odstraňovanie regionálnych rozdielov,
  • vyjednávania v rámci nového rozpočtu EÚ.

„Ak by návrh rozpočtu išiel proti našim predstavám a hrozilo by, že všetci štyria by sme mohli návrh vetovať, bude musieť niekto zaklopať na dvere a rozprávať sa s nami,“

zdôraznil premiér silu jednotného bloku.

Súčasný štvorčlenný formát zoskupenia sa podľa jeho slov strategicky meniť nebude. Avizuje však rokovania v rozšírených zostavách. Jeho záujmom je, aby prvé podujatie V4 pod slovenským vedením bolo venované vysokým cenám energií, na čo osobne požaduje aj účasť nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza.