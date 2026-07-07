Ak sa krajinám Vyšehradskej štvorky (V4) podarí plne obnoviť vzájomnú koordináciu, veľkí hráči v Európskej únii budú musieť rešpektovať spoločný hlas 60 miliónov obyvateľov. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda vlády SR Robert Fico. Slovenské predsedníctvo vo V4 sa chce zamerať výlučne na témy, ktoré štáty spájajú, pričom hneď na prvé rokovanie o cenách energií plánuje pozvať aj nemeckého kancelára.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) v rozhovore upozornil, že v predchádzajúcom období sa diali pokusy o rozloženie Vyšehradskej štvorky prostredníctvom cieleného prehlbovania rozdielov v postojoch jednotlivých premiérov.
„Súčasnú zostavu predsedov vlád však vnímam ako skupinu, ktorá chce nájsť a viesť spoločnú reč,“
zdôraznil šéf slovenskej exekutívy k aktuálnej situácii v zoskupení stredoeurópskych štátov.
Návrat k spoločným témam a koordinácii
O záujme obnoviť význam a základnú myšlienku V4 ho presviedča aj súlad na júnovom stretnutí premiérov v Budapešti pri ukončení maďarského predsedníctva. Všetci štyria lídri podľa neho pochopili, že pre reálnu obnovu spolupráce musia byť zdržanliví vo vyjadreniach a venovať sa tomu, čo majú spoločné.
V tejto súvislosti deklaroval, že priority slovenského predsedníctva budú zamerané práve na záujmy s perspektívou zblíženia postojov. Fico preto avizuje obnovenie koordinačných stretnutí pred bruselskými samitmi.
„To bude. Vždy si vyberieme témy, v ktorých sa približujeme a budeme o nich rokovať už s predstihom pred samitmi, aby sme finálne mohli načrtnúť spoločný, koordinačný názor, ktorý predložíme,“
priblížil plánovaný postup.
Sila spoločného veta a hosť z Nemecka
Slovenský premiér je presvedčený, že ak krajiny V4 budú schopné takýmto spôsobom koordinovať svoje postoje, nebude možné ich názor v Európskej únii (EÚ) len tak obísť. Ako hlavné oblasti možného spoločného tlaku spomenul tieto body:
- spoločný postoj ku kohéznej politike,
- odstraňovanie regionálnych rozdielov,
- vyjednávania v rámci nového rozpočtu EÚ.
„Ak by návrh rozpočtu išiel proti našim predstavám a hrozilo by, že všetci štyria by sme mohli návrh vetovať, bude musieť niekto zaklopať na dvere a rozprávať sa s nami,“
zdôraznil premiér silu jednotného bloku.
Súčasný štvorčlenný formát zoskupenia sa podľa jeho slov strategicky meniť nebude. Avizuje však rokovania v rozšírených zostavách. Jeho záujmom je, aby prvé podujatie V4 pod slovenským vedením bolo venované vysokým cenám energií, na čo osobne požaduje aj účasť nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza.